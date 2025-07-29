Что знает Мариэль (фильм, 2025) смотреть онлайн

Неожиданная пощечина дарит обычной школьнице способность слышать мысли родителей. Немецкое драмеди «Что знает Мариэль» — фильм основного конкурса Берлинского кинофестиваля о медленном разрушении семьи.



На первый взгляд, у 12-летней школьницы Мариэль образцовая семья. Но вот однажды девочка ссорится с одноклассницей и получает от нее смачную пощечину. Последствия у этого происшествия оказываются необычными: теперь Мариэль знает, что делают и думают ее родители, где бы они ни находились. Сразу же выясняется, что им обоим есть что скрывать. Юлия, мать Мариэль, давно откровенно флиртует с коллегой и будто бы уже готова изменить супругу. А ее муж Тобиас вовсе не так успешен на работе, как пытается показать — он терпит нападки коллег, а начальство не принимает его всерьез. Узнав о даре Мариэль, Юлия и Тобиас пытаются поменять свою жизнь, но постепенно осознают, что могли с этим опоздать.



К каким последствиям приведут способности девочки, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Что знает Мариэль» (2025) онлайн на Wink.

