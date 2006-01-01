Что-то новенькое (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Something New
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Афроамериканка Кения — красивая деловая женщина, добившаяся больших успехов на профессиональном поприще. Но вот в личной жизни у нее все складывается не так, как хотелось бы. Дело в том, что она ищет идеального мужчину, а найти такого не так-то просто.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СХРежиссёр
Санаа
Хамри
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- ФФАктёр
Фаззи
Фантабулус
- КТАктриса
Кэтрин
Таун
- СДАктёр
Стэнли
ДеСантис
- ККАктёр
К.С.
Клайд
- ВРАктриса
Венди
Рэкуэл Робинсон
- ГБАктриса
Голден
Брукс
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- МБАктёр
Маркус
Браун
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- КТСценарист
Крисс
Тернер
- СЭПродюсер
Стефани
Эллейн
- ПЛПродюсер
Престон
Л. Холмс
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- ШХОператор
Шейн
Хёрлбат
- ЛККомпозитор
Лиза
Коулмэн
- УМКомпозитор
Уэнди
Мелвойн