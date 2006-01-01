Что-то новенькое
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Что-то новенькое

Что-то новенькое (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Something New
Драмы96 мин18+

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Сюжет

Афроамериканка Кения — красивая деловая женщина, добившаяся больших успехов на профессиональном поприще. Но вот в личной жизни у нее все складывается не так, как хотелось бы. Дело в том, что она ищет идеального мужчину, а найти такого не так-то просто.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Что-то новенькое»

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