Что-то новенькое (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Афроамериканка Кения — красивая деловая женщина, добившаяся больших успехов на профессиональном поприще. Но вот в личной жизни у нее все складывается не так, как хотелось бы. Дело в том, что она ищет идеального мужчину, а найти такого не так-то просто.



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