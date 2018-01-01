Wink
Детям
Что там под маской?
Актёры и съёмочная группа фильма «Что там под маской?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Что там под маской?»

Режиссёры

Станислав Соколов

Станислав Соколов

Режиссёр

Сценаристы

Михаил Липскеров

Михаил Липскеров

Сценарист

Художники

Елена Ливанова

Елена Ливанова

Художница

Операторы

Вадим Прудников

Вадим Прудников

Оператор
Александр Виханский

Александр Виханский

Оператор

Композиторы

Игорь Егиков

Игорь Егиков

Композитор