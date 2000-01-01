Что скрывает ложь (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Норман Спенсер (Харрисон Форд), учeный, исследователь и преподаватель, и его жена Клэр (Мишель Пфайффер) остаются одни — дочь Кейтлин уезжает в колледж. Их новые соседи Уоррен и Мэри Фьюр постоянно ссорятся, а потом слышны звуки бурной любви. Как-то ночью Клэр видит, как сосед под дождем вытаскивает свeрнутый ковер и кладет его в багажник автомобиля. Ей везде начинают мерещиться убийства...



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