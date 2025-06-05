Чокнутая домохозяйка
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Чокнутая домохозяйка
5.32019, Чокнутая домохозяйка
Триллер, Комедия75 мин18+
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Чокнутая домохозяйка (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Девушка-дизайнер соглашается прийти в гости к женщине, с которой она познакомилась на йоге. Вскоре она понимает, что та не собирается ее отпускать просто так. Фильм «Чокнутая домохозяйка» — черная комедия о том, в какую ловушку может привести боязнь сказать «нет».

Дизайнер интерьеров Мишель — скромная девушка, которая пытается быть вежливой со всеми. У нее безнадежный роман с мужчиной сильно старше ее, а в свободное время она ходит на кучу занятий и мастер-классов, чтобы самосовершенствоваться. Однажды на занятии по йоге она встречает Линду — странноватую женщину, которая выручает Мишель в трудную минуту. Когда они вновь пересекаются в кафе, Линда уговаривает Мишель заглянуть к ней домой. Мишель соглашается, боясь расстроить новую знакомую, но быстро жалеет об этом: Линда оказывается злой завистницей и запирает гостью, начав изощренную игру.

Сможет ли Мишель выбраться, расскажет «Чокнутая домохозяйка» 2019 года. Смотреть онлайн фильм вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Триллер
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

5.2 IMDb