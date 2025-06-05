Девушка-дизайнер соглашается прийти в гости к женщине, с которой она познакомилась на йоге. Вскоре она понимает, что та не собирается ее отпускать просто так. Фильм «Чокнутая домохозяйка» — черная комедия о том, в какую ловушку может привести боязнь сказать «нет».



Дизайнер интерьеров Мишель — скромная девушка, которая пытается быть вежливой со всеми. У нее безнадежный роман с мужчиной сильно старше ее, а в свободное время она ходит на кучу занятий и мастер-классов, чтобы самосовершенствоваться. Однажды на занятии по йоге она встречает Линду — странноватую женщину, которая выручает Мишель в трудную минуту. Когда они вновь пересекаются в кафе, Линда уговаривает Мишель заглянуть к ней домой. Мишель соглашается, боясь расстроить новую знакомую, но быстро жалеет об этом: Линда оказывается злой завистницей и запирает гостью, начав изощренную игру.



Сможет ли Мишель выбраться, расскажет «Чокнутая домохозяйка» 2019 года. Смотреть онлайн фильм вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

