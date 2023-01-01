Чистильщики обуви (фильм, 1954) смотреть онлайн
1954, Boot Polish
Драмы, Семейные137 мин0+
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Сюжет
Фильм повествует о грустной истории жизни двух детей-сирот, которые зарабатывают на жизнь, полируя ботинки на улицах Бомбея. БХОЛА — невинный мальчик десяти лет и его младшая сестра БЕЛУ в возрасте семи лет — сироты, живущие в трущобах. Их заставляет заниматься попрошайничаньем тетушка Камл�а с сомнительной репутацией. Взамен она предоставляет малышам крышу обветшалой лачуги. Постоянные злоупотребления и избиения Камлы делают жизни детейистинным адом.
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Рейтинг
7.9 IMDb