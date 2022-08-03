Чистилище
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Чистилище

Чистилище (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Purgatorium
Ужасы, Триллер83 мин18+

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О фильме

Пятеро незнакомцев просыпаются в двухэтажном доме с массой вопросов. Чтобы выжить и выбраться из зловещего дома, они подвергаются испытанию в запутанном лабиринте убийств и погромов.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.6 IMDb