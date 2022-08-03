Чич и Чонг: недетский мульт (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Cheech & Chong's Animated Movie
Мультфильм, Мультфильм для взрослых80 мин18+
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О фильме
На сей раз комический дуэт «Чич и Чонг», состоящий из двух американских актеров, предстает перед зрителями в виде мультяшных персонажей, «мастеров укуренного трепа». Вместе со своим другом Бастером Тело-Крабом Чич и Чонг отмачивают одну шутку за другой и разыгрывают как свои классические скетчи, так и новые сценки.
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.7 IMDb