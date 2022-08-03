Чич и Чонг: недетский мульт (фильм, 2013) смотреть онлайн

На сей раз комический дуэт «Чич и Чонг», состоящий из двух американских актеров, предстает перед зрителями в виде мультяшных персонажей, «мастеров укуренного трепа». Вместе со своим другом Бастером Тело-Крабом Чич и Чонг отмачивают одну шутку за другой и разыгрывают как свои классические скетчи, так и новые сценки.

