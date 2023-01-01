Wink
Письма о любви
Актёры и съёмочная группа фильма «Письма о любви»

Режиссёры

Полли Стил

Polly Steele
Режиссёр

Актёры

Пирс Броснан

Pierce Brosnan
АктёрWilliam Coughlan
Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаMargaret Gore
Гэбриел Бирн

Gabriel Byrne
АктёрMuiris Gore
Донал Финн

Dónal Finn
АктёрSean Gore
Олуэн Фуэре

Olwen Fouéré
АктрисаNora Ni Liathain
Имельда Мэй

Imelda May
АктрисаBette Coughlan
Пэт Шорт

Pat Shortt
АктёрJohn Flannery
Мэри О’Дрискол

Mary O'Driscoll
АктрисаAine
Норма Шиэн

Norma Sheahan
АктрисаMother Superior
Энн Скелли

Ann Skelly
АктрисаIsabel Gore

Продюсеры

Дэбби Грэй

Debbie Gray
Продюсер
Сэм Корниш

Sam Cornish
Продюсер
Джеймс ДеМаси

James DeMasi
Продюсер

Художники

Джон Лесли

John Leslie
Художник

Монтажёры

Крис Гилл

Chris Gill
Монтажёр

Операторы

Дэмиен Эллиотт

Damien Elliott
Оператор