Ядерная война действительно происходит. В мире сложилась ситуация, когда есть все составляющие, необходимые для того, чтобы начался глобальный конфликт и начало ядерной войны. Обычная семья попадает в постоянно нарастающее противостояние и напряженность в мире. Солдаты штурмуют побережья, бомбы падают на города. Смогут ли обычные люди выжить после объявления тотальной войны и применения ядерного оружия?

