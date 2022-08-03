Четвертая мировая война
Wink
Фильмы
Четвертая мировая война
5.02019, World War Four
Фантастика, Боевик81 мин18+

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Четвертая мировая война (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Ядерная война действительно происходит. В мире сложилась ситуация, когда есть все составляющие, необходимые для того, чтобы начался глобальный конфликт и начало ядерной войны. Обычная семья попадает в постоянно нарастающее противостояние и напряженность в мире. Солдаты штурмуют побережья, бомбы падают на города. Смогут ли обычные люди выжить после объявления тотальной войны и применения ядерного оружия?

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Военный, Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.0 IMDb