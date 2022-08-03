5.02019, World War Four
Фантастика, Боевик81 мин18+
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Четвертая мировая война (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Ядерная война действительно происходит. В мире сложилась ситуация, когда есть все составляющие, необходимые для того, чтобы начался глобальный конфликт и начало ядерной войны. Обычная семья попадает в постоянно нарастающее противостояние и напряженность в мире. Солдаты штурмуют побережья, бомбы падают на города. Смогут ли обычные люди выжить после объявления тотальной войны и применения ядерного оружия?
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрВоенный, Фантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.0 IMDb