Честь дракона 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Влиятельного владельца слоновьего заповедника Сучарта убивает неизвестный эксперт по боевым искусствам, использовавший три удара по смертельным для жизни точкам, и Кхам становится основным подозреваемым в убийстве, так как он был последним, кого видели на месте преступления. Ему пришлось бежать от властей, тем временем за ним начали охоту двойняшки — племянницы Сучарта . К счастью, его выручил сержант Марк , агент Интерпола, присланный из Сиднея для выполнения некоего секретного задания.



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