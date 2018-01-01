Wink
Детям
Черно-белое кино
Актёры и съёмочная группа фильма «Черно-белое кино»

Актёры и съёмочная группа фильма «Черно-белое кино»

Режиссёры

Станислав Соколов

Станислав Соколов

Режиссёр

Сценаристы

Виктор Славкин

Виктор Славкин

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Григорий Хмара

Продюсер

Монтажёры

Галина Филатова

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Александр Виханский

Александр Виханский

Оператор

Композиторы

Шандор Каллош

Шандор Каллош

Композитор