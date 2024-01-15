Черепашки-ниндзя 2. Тайна изумрудного зелья
Wink
Детям
Черепашки-ниндзя 2. Тайна изумрудного зелья
9.11991, Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze
Фантастика, Боевик84 мин0+

Черепашки-ниндзя 2. Тайна изумрудного зелья (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Они снова сражаются со злодеями из клана Футов и их главарем Шредером. Благодаря Эйприл О'Нил, профессору Джордану Пери и разносчику пиццы Кено черепашкам удается остановить распространение мутирующего вещества мутагена и спасти жителей Нью-Йорка от страшных мутантов Токка и Разара.

Страна
США, Гонконг
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb