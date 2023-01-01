Фильм Человек-зверь
О фильме
Машинист паровоза Жак Лантье, жестоко страдает от внезапных приступов ярости, причина тому - алкоголизм его предков. Однажды, после незначительной поломки своего локомотива, у Жака появляется немного свободного времени и он отправляется навестить свою крестную мать. В вагоне поезда он замечает Рубо, начальника железнодорожного вокзала и его жену Северину. Позже станет понятно что в порыве ревности Рубо убивает любовника своей жены. Северина понимает, что Лантье это свидетель и заводит с ним роман чтобы повлиять на его показания и тем самым изменить ход следствия. В результате за решетку попадает невиновный, а Жак Лантье, уверенный в себе и сильный человек, становится игрушкой в руках коварной женщины...
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Рейтинг
- ЖРРежиссёр
Жан
Ренуар
- КЖАктриса
Клер
Жерар
- ББАктриса
Бланшетт
Брюнуа
- ФЛАктёр
Фернан
Леду
- ДХАктриса
Дженни
Хелия
- ШКАктриса
Шарлотта
Класи
- ЖБАктёр
Жак
Берлиоз
- КРАктриса
Колетт
Режис
- ЖГАктёр
Жан
Габен
- СГАктёр
Сэм
Гальтер
- ССАктриса
Симона
Симон
- ЖРСценарист
Жан
Ренуар
- ЭЗСценарист
Эмиль
Золя
- ЭЛХудожник
Эжен
Лурье
- СдМонтажёр
Сюзанн
де Тройе
- МРМонтажёр
Маргарит
Ренуар
- ЖККомпозитор
Жозеф
Косма