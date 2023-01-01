Фильм Человек-зверь

Машинист паровоза Жак Лантье, жестоко страдает от внезапных приступов ярости, причина тому - алкоголизм его предков. Однажды, после незначительной поломки своего локомотива, у Жака появляется немного свободного времени и он отправляется навестить свою крестную мать. В вагоне поезда он замечает Рубо, начальника железнодорожного вокзала и его жену Северину. Позже станет понятно что в порыве ревности Рубо убивает любовника своей жены. Северина понимает, что Лантье это свидетель и заводит с ним роман чтобы повлиять на его показания и тем самым изменить ход следствия. В результате за решетку попадает невиновный, а Жак Лантье, уверенный в себе и сильный человек, становится игрушкой в руках коварной женщины...



Человек-зверь покупка билетов в кино онлайн