Чего хотят женщины? (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Фильм о женщинах, которые решили бросить вызов представителям сильного пола. Они бесцеремонно и уверенно вошли в мир, где правят мужчины и стали в нем одними из лучших. Женщины – политики, боксеры, космонавты, шахтеры, ученые. Что толкает представительниц слабого пола выбирать дело, в котором они должны соревноваться в силах с мужчинами: личная драма, разочарование, амбициозность? Как складывается личная жизнь женщин с мужским характером и как они борются за свое женское счастье?

