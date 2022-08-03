Чашки и грабители (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Cups and Robbers
Комедия, Короткометражка4 мин18+
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О фильме
Эксцентричная комедия о банде налeтчиков, которая решила ограбить закусочную. Но дерзкий налeт пошeл не по плану, и грабителям пришлось примерить на себя чужие роли.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Короткометражка
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
6.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Джим
Симона
- РБАктёр
Росс
Брайант
- ГКАктриса
Глория
Калдерон Келлетт
- СДАктриса
Стефани
Дрэйк
- КХАктриса
Кристин
Хоакин
- ТКАктриса
Тамика
Кэтон-Донегал
- АСАктёр
Алан
Смит
- ДССценарист
Джим
Симона
- ЛБПродюсер
Лара
Бойд Родс
- ДАПродюсер
Джулиан
Александер
- ДБПродюсер
Джон
Баумгартнер
- ДСХудожник
Джошуа
Стриклин
- ДБМонтажёр
Джон
Баумгартнер
- ФСМонтажёр
Фредерик
Снайдер
- ФШОператор
Фредерик
Шредер