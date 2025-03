Calvin Harris - T in the Park (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Кельвин Харрис - шотландский автор-исполнитель, музыкальный продюсер и диджей. Его дебютный студийный альбом I Created Disco стал золотым, а синглы "Acceptable in the 80s" и "The Girls" вошли в топ-10 британского чарта. В 2009 году выпустил второй студийный альбом Ready for the Weekend, который дебютировал с первой ст рочки в UK Albums Chart, впоследствии став золотым.



