Быть Астрид Линдгрен
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Быть Астрид Линдгрен

Быть Астрид Линдгрен (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Unga Astrid
Драма, Исторический118 мин18+

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О фильме

Юная Астрид Линдгрен нарушила законы общества и следовала велению сердца. Ее ждали встречи и расставания, любовь и потери. Она подарила миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Эмиля из Лeннеберги.

Страна
Дания, Швеция
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb