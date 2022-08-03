Быть Астрид Линдгрен (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Unga Astrid
Драма, Исторический118 мин18+
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О фильме
Юная Астрид Линдгрен нарушила законы общества и следовала велению сердца. Ее ждали встречи и расставания, любовь и потери. Она подарила миру невероятные истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинныйчулок, Эмиля из Лeннеберги.
СтранаДания, Швеция
ЖанрИсторический, Драма, Биография
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Пернилла
Фишер Кристенсен
- Актриса
Альба
Аугуст
- Актриса
Мария
Бонневи
- Актриса
Трине
Дюрхольм
- ХРАктёр
Хенрик
Рафаелсен
- Актёр
Магнус
Креппер
- БГАктёр
Бьёрн
Густафссон
- МДАктёр
Мариус
Дамслев
- ВРАктёр
Вилли
Рамнек Петри
- ЛЛАктриса
Лив
Лемойн
- СКАктриса
София
Каремир
- КФСценарист
Ким
Фупц Окесон
- Сценарист
Пернилла
Фишер Кристенсен
- АЭПродюсер
Анна
Энтони
- СБПродюсер
Серина
Бьёрнбом