Быстрый и мертвый (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Быстрый и мертвый
Боевики100 мин18+
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Сюжет
Зрелищный и динамичный вестерн с участием именитых актеров (Шерон Стоун, Леонардо ДиКаприо, Рассел Кроу) повествует очередную историю мести «хороших ковбоев» «плохим ковбоям». Силой захвативший власть в городе бандит Джон Ирод устраивает турнир стрелков с призом в размере 123 000 долларов. Сек�сапильная героиня Шерон Стоун принимает участие в опасной игре, чтобы отомстить Ироду за смерть своего отца.
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