Буу! (фильм, 2005) смотреть онлайн

Группа людей оказывается заперта на проклятом этаже заброшенной клиники, откуда пытается вырваться кровожадный призрак бывшего пациента. Фильм «Буу!» — молодежный хоррор категории B от режиссера «Акульего торнадо».



На третьем этаже заброшенной клиники встречаются две не знакомые друг с другом компании людей. Пятерка приятелей пришла сюда в поисках острых ощущений, надеясь провести незабываемый Хэллоуин. В это время Аллан вместе с другом своего отца Арло Рэем ищет здесь пропавшую сестру. Со временем все они понимают, что попали в западню — они не могут выбраться с этажа, который в прошлом был выделен под психиатрическое отделение. Здесь по коридорам бродит призрак бывшего пациента Джейкоба, который в свое время устроил в клинике разрушительный пожар. Он ищет для себя новое тело, чтобы вновь оказаться на свободе.



