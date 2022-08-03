Бумеранг (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Уволившись из органов, капитан Краснов открывает свое сыскное агентство. И первый крупный клиент – жена весьма заметного в бизнес-кругах человека, красотка Анна Фрейн, страдающая от частичной потери памяти. Анна обращается к Краснову с нестандартной просьбой – снимать ее жизнь на видеокамеру и на следующий день показывать отснятый материал, что, по мнению ее врача, поможет восстановить память. При этом необходимо соблюсти все меры конфиденциальности. Согласившись взяться за это дело, Краснов попадает в мастерски расставленную ловушку…

