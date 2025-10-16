Bullet for My Valentine. Live at The O2 Academy (фильм, 2013) смотреть онлайн

8 800 733 3 330} other {Мы с удовольствием ответим на интересующие тебя вопросы}}",title:"Техническая поддержка"},wink:{link:{activate_promocode:"Активировать промокод",contacts:"Контакты",docs:"Документы",gift_cert:"Подарочный сертификат",partners_gifts:"Подарки от наших партнёров",recom_tech_rules:"Правила применения рекомендательных технологий",terms_of_use:"Пользовательское соглашение"}}},login:{auth:"Моё",not_auth:"Вход | Регистрация"},top_info_board:{moretv:{text:"Ваша подписка от 99₽. Только 11.11!"}}},media_item:{button:{continue_watch:{episode:{caption:"{episode} серии {season} сезона"},text:"Продолжить просмотр"},kupi_bilet:{text:"Купить билет"},watch_free:{text:"Смотреть бесплатно"},watch:{text:"{type, select, film {Смотреть} series {Смотреть сериал} other {Смотреть {episode} серию {season} сезона}}"}},card:{picture:{alt:"Постер к {type, select, series {сериалу} season {сезону} episode {эпизоду} other {фильму}} {name} {year}"}},error:{drm:"Ваше устройство не поддерживает воспроизведение шифрованного видео"},person:"{type, select, director {Режиссер} other {Актер}}",player:{action:{view_free:"Смотреть бесплатно"},play_free_available_after_auth:"Просмотр доступен бесплатно после авторизации",play_start_after_auth:"Воспроизведение начнётся сразу после авторизации",play_start_after_purchase:"Воспроизведение начнётся сразу после покупки"},player_ui:{action:{watch_on:"Смотреть на"},close:{trailer:"Закрыть трейлер (Esc)"},is_preview:{title:"Трейлер"},next_track:"Следующая серия",pip:"Картинка в картинке",playlist:"Серии и сезоны",prev_track:"Предыдущая серия",report:"Сообщить о проблеме"},trailer:"Трейлер",usage_model:"{usage_model, select, SERVICE {В подписке} EST {Куплено} TVOD {Арендовано} AVOD {Бесплатно} FREE {Бесплатно} other {}}"},modal:{any_card:{auto_save:"Карта будет сохранена автоматически",control:"Управлять сохраненной картой можно будет в разделе «Платежи»",payment_guarantee:"Гарантируем безопасность платежей",purchase:{button:{caption:"с помощью Банковской карты",text:"Оплатить {priceType, select, trial {до 20 рублей} other {{price}}}"},desc:{cost:"{price} / {duration_substr}",verification_payment:"до 20 ₽"},service:{cancel_text:"Отменить подписку можно в любой момент в личном кабинете"},term:{cost:"Стоимость",free_period:"Бесплатный период",intro_period:"Льготный период",original_service_cost:"Полная стоимость подписки",payment_date:"Следующее списание",quality:"Качество",tvod_duration:"Срок аренды",verification_payment:"Проверочный платеж"},title:"{usage_model, select, TVOD {Аренда} other {Покупка}} {type, select, service {подписки} film {фильма} series {сериала} season {сезона} episode {эпизода} other {}} «{name}» {usage_model, select, EST {навсегда} other {}}"},title:"Добавление карты"},auth:{change_device:{subtitle:"К аккаунту привязано максимальное количество устройств. Можно подключить до {devicesLimit} устройств одновременно.",title:"Выберите устройство для замены"}},auth_email_code:{subtitle:"Для восстановления пароля, введите код из Email, отправленного на {email}",title:"Код из Email"},auth_email_password:{forgot:"Забыли пароль?",subtitle:"Для входа в аккаунт введите пароль",title:"Пароль"},auth_login:{subtitle:"Введите номер телефона{can_use_email, select, true { или почту} other{}}, чтобы пользоваться {sitename} на любом устройстве",title:"Войдите или создайте аккаунт"},auth_migrated_login:{subtitle:"После миграции из сервиса «{migrated_from}», нужно добавить номер мобильного телефона",title:"Авторизация в {sitename}"},auth_migrated_phone_password_reset:{subtitle:"Номер телефона {phone} занят, требуется восстановить пароль для входа в аккаунт. Введите код из SMS-сообщения",title:"Нужно восстановить пароль"},auth_migrated_phone_password:{subtitle:"Для добавления номера телефона {phone} в аккаунт введите код из СМС",title:"Введите код"},auth_new_device:{subtitle:"К вашему аккаунту добавлено новое устройство",title:"Новое устройство"},auth_phone_country:{title:"Выберите страну"},auth_phone_password:{subtitle:"Введите четырёхзначный код из СМС, отправленного на номер {phone}",title:"Введите код",title_phone_confirm:"Подтвердите номер телефона"},auth_pin:{title:"Установите ПИН-код"},auth_success_registration:{subtitle:"Ваш аккаунт успешно создан. Теперь вам доступны все возможности развлекательного Видеосервиса {sitename}:",title:"Поздравляем!"},bind_card:{pin:{title:"Для привязки введите ПИН-код"},success:{title:"Карта добавлена успешно"}},bonus_activate:{error:{subtitle:"Повтори попытку позже или выбери другую бонусную программу",title:"Не удалось активировать бонусную программу{name, select, NONAME {} other { «{name}»}}"}},bonus_change_login:{error:{subtitle:"Повтори попытку позже или выбери другую бонусную программу",title:"Не удалось изменить логин бонусной программы{name, select, NONAME {} other { «{name}»}}"}},bonus_confirm:{activation:{subtitle:"Для завершения активации бонусной программы введите код, отправленный на {login_type, select, phone {номер {login}} other {почту {login}}}",title:"Активация бонусной программы"},change_login:{subtitle:"Для завершения изменения логина бонусной программы введите код отправленный на {login_type, select, phone {номер {login}} other {почту {login}}}",title:"Изменение логина"}},bonus_deactivate:{confirmation:{title:"Отключить бонусную программу «{name}»?"},error:{subtitle:"Повтори попытку позже",title:"Не удалось отключить бонусную программу «{name}»"},success:{title:"Бонусная программа «{name}» успешно отключена"}},bonus_register:{subtitle_login:"Введите {login_type, select, phone {номер телефона} other {почту}}, чтобы активировать бонусную программу «{name}». Нажимая кнопку «Активировать», вы принимаете условия бонусной программы.",subtitle_no_terms:"Нажимая кнопку «Активировать», вы принимаете условия бонусной программы",title:"Активация бонусной программы"},cold_start:{result:{subtitle:"Мы уже собираем персональные рекомендации для вас",title:"Подбираем рекомендации"},step_1:{action:"Выбрать фильмы",caption:"Выберите {count} жанров",subtitle:"Шаг 1 из 2",title:"Что вам нравится?"},step_2:{action:"Получить рекомендации",caption:"Выберите минимум {count} фильмов",title:"Что вам нравится?"}},device:{subtitle:"Оно будет отображаться на всех подключенных устройствах",title:"Укажи новое имя устройства"},download:{content:{title:"Установи приложение"},footer:"Приложение доступно на iOS и iPadOS с версии 15.0 и новее, Android с версии 7.0 и новее",subtitle:"Установи приложение {sitename}, чтобы загружать и смотреть фильмы и сериалы без доступа к интернету: в самолёте, в отпуске, в любой точке мира",title:"Смотрите в дороге без интернета ✈︎"},email_add:{subtitle:"Введите код, отправленный на {email}",title:"Сохранение электронной почты"},email_change_password:{registration:{subtitle:"Для завершения регистрации придумайте пароль",title:"Завершение регистрации"},subtitle:"Придумайте новый пароль",title:"Смена пароля"},email_change_success:{subtitle:"Вы успешно изменили адрес электронной почты на {email}",title:"Адрес электронной почты успешно изменен"},email_confirm_new:{subtitle:"Для подтверждения нового адреса электронной почты введите код из сообщения, отправленного на адрес {email}",title:"Код из письма на электронную почту"},email_confirm:{subtitle:{phone_code:"Введите код, отправленный на номер {phone}"},title:"Требуется подтверждение","title.password":"Для продолжения введи текущий пароль"},email_new:{subtitle:"Введите новый адрес электронной почты",title:"Новый адрес электронной почты"},error:{subtitle:"Повтори попытку позже",title:"Что-то пошло не так"},exchange_question:{confirm:{action:{confirm:"Подтвердить обмен",return:"Вернуться к выбору"},subtitle:"Вы точно хотите заменить «{name}» на «{new_name}»?"},media_view_error:{subtitle:"Попробуй снова или обратись в поддержку",title:"Ошибка загрузки вариантов замены."},media_view:{subtitle:"Вы можете выбрать любой фильм из списка для обмена. После замены на новый фильм, доступ к «{name}» будет закрыт.",title:"Обмен фильма"},question:{button:{exchange:"Обменять фильм бесплатно",like:"Понравился"},subtitle:"Заметили, что вы не досмотрели фильм до конца. Вам понравился выбранный фильм?",title:"Оцените фильм «{name}»"}},feedback:{answers:{no_sound:"Нет звука",not_playable:"Не воспроизводится контент",ok:"Мне всё нравится",poor_quality:"Плохое качество изображения",video_audio_unmatch:"Видео и звук не совпадают"},success:{subtitle:"В ближайшее время проблемы будут устранены",title:"Спасибо за отзыв!"},title:"Сообщите нам, если у вас возникли проблемы"},filters:{empty:{cat_subtitle:"Для данной категории фильтров нет",subtitle:"К сожалению, фильтры не найдены",title:"Фильтры не найдены"},title:"Фильтры",toggle_mode:{subtitle:"Вы можете выбрать только один фильтр"}},joint_viewing:{action:{invite_friend:"Пригласить друга"},footer:{can_be_shared:"Ссылкой можно поделиться с {count, plural, one {# другом} other {# друзьями}}",over_limit:"Пока это всё. Поделись ссылкой для совместного просмотра в следующем месяце"},info:{part1:"Отправь ссылку другу на {type, select, film {этот фильм} other {этот сериал}} для совместного просмотра.",part2:"Возможность просмотра по ссылке будет активна в течение 24 часов."},title:"Смотри вместе с друзьями «{title}»!"},languages:{title:"Выберите язык"},locations:{question:"Не нашли, что искали?",subtitle:"Текущее месторасположение: {location}",title:"Выбери свой регион"},ott_tv:{subtitle:"Сейчас мы активируем услугу {sitename} ТВ-онлайн. Твои подписки не сохранятся, но купленные фильмы останутся",title:"Активация {sitename} ТВ-онлайн"},password_change:{subtitle:"Чтобы изменить пароль, необходимо дважды ввести новый пароль",title:"Изменение пароля"},password_reset:{subtitle:"Введите код, отправленный на {email}",title:"Сброс пароля"},password:{subtitle:"Введите код, отправленный на номер {phone}",title:"Требуется подтверждение"},payment:{action:{continue:"Продолжить покупку"},confirmation:{title:"Вы точно хотите выйти?"},pin:{title:"Для совершения покупки введите ПИН-код"},success:{title:"{usage_model, select, TVOD {Оплата прошла успешно} SERVICE {Подписка успешно подключена} other {Покупка прошла успешно}}"}},periods:{card:{button:"Подключить за {price}",subtitle:{monthly:"Стоимость за месяц всего {monthly_price}",trial_intro:"далее {monthly_price} в месяц"},title:"{price} {type, select, intro {в {duration_substr}} other {}}"},title:"Варианты подписки"},phone_add:{subtitle:"Введите код, отправленный на номер {phone}",title:"Сохранение номера телефона"},phone_change:{check:{subtitle:{current:"Для подтверждения текущего номера телефона введите код из СМС, отправленного на номер {phone}",new:"Для подтверждения нового номера телефона введите код из СМС, отправленного на номер {phone}"},title:"Введите код"},new:{subtitle:"Введите новый номер телефона",title:"Новый номер телефона"},success:{subtitle:"Вы успешно изменили номер телефона на {phone}, теперь используйте его для авторизации на других устройствах",title:"Номер телефона успешно изменен"},wait_sms_code:{counter:"{count, plural, one {# секунда} few {# секунды} other {# секунд}}",subtitle:"Мы проверяем ваш новый номер телефона, это займет немного времени",title:"Проверка номера"}},pin_auth:{title:"Установите ПИН-код"},pin_cancel:{subtitle:"ПИН-код защищает детей от контента 18+. Отключая ПИН-код вы принимаете ответственность за возможность доступа детей к просмотру взрослого контента",title:"Введите ПИН-код"},pin_change:{error_0000:"ПИН-код не может быть 0000",subtitle:"Введите новый ПИН-код",title:"Изменение ПИН-кода"},pin:{subtitle:"ПИН-код требуется для ограничения доступа к просмотру контента с возрастным рейтингом 18+. При наличии несовершеннолетних детей рекомендуем не отключать ПИН-код.",title:"Введите ПИН-код от основного профиля"},poll:{success:{title:"Спасибо, что прошли опрос!"}},profile:{change_base_settings:{subtitle:"Доступ к просмотру контента с более высоким ограничением будет закрыт",title:"Возрастное ограничение"}},profile_icon:{subtitle:"Выберите или измените изображение профиля. Вы всегда сможете его изменить в вашем личном кабинете",title:"Изображение профиля"},profile_name:{title:"Имя профиля"},profiles_manage:{subtitle:"Настраивайте, управляйте или добавляйте профили, как вам нравится",title:"Управление профилями"},profiles:{pin_reason:{text:"ПИН-код требуется для ограничения доступа к просмотру контента с возрастным рейтингом 18+.
При наличии несовершеннолетних детей рекомендуем не отключать ПИН-код.",title:"Установите ПИН-код"},subtitle:"Профиль используется для персональных рекомендаций, личной истории просмотров и настроек доступа детей к контенту 18+",title:"Кто вы?"},promo:{button_close:"Не сейчас"},purchase_methods:{action:{bonus:{connect:"Подключить {name}"}},title:"Способы оплаты"},purchase_options:{title:"Варианты просмотра"},rating:{name:"{rating, select, 10 {Шикарно} 9 {Отлично} 8 {Хорошо} 7 {Нормально} 6 {Сойдет} 5 {Так себе} 4 {Не понравилось} 3 {Плохо} 2 {Очень плохо} 1 {Отвратительно} other {}}",subtitle:"Твоя оценка",title:"Оцени {type, select, film {фильм} other {сериал}}"},recommendation:{subtitle:"Вот, что мы выбрали для тебя",title:"Посмотрим ещё?"},recommend_playlist:{subtitle:"Нам потребуется твоя помощь — посмотри несколько доступных фильмов, которые тебе нравятся и через 24 часа плейлист будет готов",title:"Прямо сейчас мы составляем твой персональный плейлист"},remove_card:{subtitle:"Все подписки по промокоду будут отключены, а платные подписки нужно будет продлевать вручную",title:"Удалить карту?",title_success:"Карта успешно удалена"},send_sms:{resend_after:"Код можно отправить через {count, plural, one {# секунду} few {# секунды} other {# секунд}}",subtitle:"Для подтверждения текущего номера телефона мы отправим код по СМС. Код будет отправлен на номер {phone}",title:"Подтверждение номера"},trial_gift:{action:"Получить подарок",subtitle:"Для просмотра «{name}» и других фильмов, сериалов на {sitename}",title:"{duration_substr} без рекламы в подарок"},unsubscribe:{confirm:{title:"Отключая подписку, вы потеряете все ее преимущества",title_name:"Отключая подписку «{name}», вы потеряете все ее преимущества"},poll:{answer:{choose_another_subscription:"Выбрал другую подписку",high_price:"Высокая цена подписки",not_interested:"Мне не интересен контент",use_another:"Пользуюсь другим сервисом"},subtitle:"Выберите один или несколько вариантов ответа",title:"Почему решили отключить подписку?"},success:{title:"Благодарим за обратную связь"}}},notification:{certificate:{activated:{message:"Сертификат активирован!",message_error:"Не удалось активировать",submessage:"Теперь вы можете выбрать любой фильм для бесплатного просмотра"},used:{message:"Сертификат использован",message_error:"Не удалось использовать",start_watch:"Теперь вы можете начать просмотр этого фильма"}},change_password:{message_success:"Пароль успешно изменён",success:{message:"Пароль успешно изменён"}},channel_player:{activate_manage_viewing:{message:"Подключите опцию «Управление просмотром»"}},clipboard:{link_saved:"Ссылка сохранена в буфер обмена"},content_view_watcher:{five_min_left:"Осталось менее 5 минут на просмотр видео в профиле",five_min_left_interval:"Менее чем через 5 минут просмотр видео в этом профиле будет недоступен до {time}"},device:{removed:{error:"Ошибка удаления устройства",success:"Устройство «{device}» удалено"}},exchange_media_item:{message_error:"Обмен на «{name}» невозможен",submessage_error:"Код ошибки: {code}"},favorites:{added:{message:"Добавлено в избранное",submessage:"{item_type, select, media_item {{type, select, film {Фильм «{name}» добавлен в избранное} other {Сериал «{name}» добавлен в избранное}}} channel {Канал «{name}» добавлен в избранное} epg {Передача «{name}» добавлена в избранное} karaoke_item {Караоке «{name}» добавлено в избранное} other {}}"},removed:{message:"Удалено из избранного",submessage:"{item_type, select, media_item {{type, select, film {Фильм «{name}» удален из избранного} other {Сериал «{name}» удален из избранного}}} channel {Канал «{name}» удален из избранного} epg {Передача «{name}» удалена из избранного} karaoke_item {Караоке «{name}» удалено из избранного} other {}}"}},joint_viewing:{message:"Ссылка скопирована. Отправь ее другу в мессенджере"},location:{set:"Установлен регион: {location}"},pin_change:{message_success:"ПИН-код успешно изменен"},promo_code:{copied:"Промокод скопирован"},purchase_failed:{message:"Не удалось совершить покупку",submessage:"Проверьте данные вашей карты и остаток на счете"},rating:{message_error:"Невозможно поставить оценку"},send_error:{message:"Ошибка при отправке"}},page:{404:{desc:"Чтобы найти интересующую вас тему, воспользуйтесь поиском","desc.3000053":"Но доступны тысячи других фильмов и сериалов","desc.search_film":"Воспользуйтесь поиском, чтобы найти фильм или сериал",meta:{desc:"Запрашиваемая страница недоступна – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы",title:"Запрашиваемая страница недоступна"},search:{placeholder:"Поиск",placeholder_wide:"Название фильма, сериала или имя актёра"},title:"Страница не найдена","title.3000053":"Контент не доступен для текущего профиля"},alice:{desc:"Привет! Для активации Алисы сгенерируй код на приставке {sitename} в разделе «Голосовое управление» и введи в это поле",error:{title:"Ошибка данных"},meta:{desc:"Активация голосового помощника – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"Активация голосового помощника – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},title:"Активация голосового помощника"},certificates:{desc:{expired:{title:"Срок действия сертификата истек"},no_service:{desc:"Для активации сертификатов необходимо подключить любую из подписок",subtitle:"Нет активных подписок",title:"Подключите подписку"}},name:"Мои сертификаты",subtitle:"Смотрите кино и получайте сертификаты на бесплатный просмотр любых фильмов"},channel:{h1:{not_auth:"{channel} - смотреть онлайн прямой эфир",vzroslye:{not_auth:"{channel} смотреть онлайн"}},meta:{desc:"Смотреть {name} прямой эфир. ТВ программы, сериалы, шоу телеканала {name} онлайн. Программа передач на сегодня и завтра, записи прошедших передач. На {whitelabel} доступны все каналы, эфиры, новости и спортивные трансляции бесплатно и по подписке.",title:"Канал {name} - смотреть прямые трансляции, телепрограмма на сегодня",vzroslye:{desc:"Эротический канал {name} - смотреть эротику онлайн в хорошем качестве. Просмотр на сайте в формате Full HD 720 и 1080. Программа телепередач {name} на сегодня и завтра на {whitelabel}.",title:"{name} - прямой эфир эротики, смотреть эротическую программу онлайн."}},player:{meta:{desc:"{name}: смотри прямой эфир телеканала с программой ТВ-передач в онлайн кинотеатре {whitelabel} в хорошем качестве.",title:"Смотреть эфир телеканала {name} в онлайн кинотеатре {whitelabel}",vzroslye:{desc:"Эротический канал {name} - смотреть эротику онлайн в хорошем качестве. Просмотр на сайте в формате Full HD 720 и 1080. Программа телепередач {name} на сегодня и завтра на {whitelabel}.",title:"{name} - прямой эфир эротики, смотреть эротическую программу онлайн."}}},seo_text:"Прямой эфир телеканала {name} смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе {whitelabel}.",warning:{desc:"Смените профиль или измените настройки текущего для доступа к этой странице",title:"Страница недоступна"}},channels:{breadcrumb:"ТВ-каналы",filters_modal_subtitle:"Выберите параметры для фильтрации каналов по тематике или жанру передачи",meta:{desc:"Смотреть телевидение онлайн на {whitelabel}. Бесплатный просмотр телеканалов в хорошем качестве.",desc_with_themes:"{themes} каналы смотреть в хорошем качестве на {whitelabel}. Бесплатный просмотр телеканалов онлайн.",title:"{themes} Онлайн ТВ | Смотреть телеканалы онлайн бесплатно на {whitelabel}"},name:"{themes} ТВ-каналы",title:{favorite:"Избранное",list:"Все каналы"}},collection:{empty_grid:{title:"В коллекции ещё ничего нет"},meta:{desc:"{collection} смотреть онлайн на {sitename}. Подборки лучших фильмов в Full HD. Тысячи фильмов и сериалы от ведущих мировых студий.",title:"{collection} смотреть онлайн в хорошем качестве 1080p. Список лучших фильмов на {sitename}"}},collections:{desc:"Коллекции фильмов и сериалов: кассовые кинофраншизы, культовые сериалы и кинокомиксы, сборники работ признанных актёров и режиссёров, фестивальное кино и другие коллекции, которые мы собрали для вас",meta:{desc:"Все подборки – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"Все подборки – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},name:"Все подборки"},contacts:{cooperation:"По вопросам сотрудничества напишите нам на {mail}",meta:{desc:"Контакты {sitename} — умного видеосервиса, который позволяет смотреть более 400 ТВ-каналов, тысячи фильмов и сериалы от ведущих мировых студий, на любых устройствах одновременно: в приложениях на мобильных и планшетах, на Smart TV, на сайте {siteurl}",title:"Контакты {sitename}"},name:"Контакты",subscribe:"По вопросам работы приложения и подписок напишите на почту {mail}"},docs:{name:"Дополнительные документы"},faq:{meta:{desc:"{answer} – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"{question} – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"}},faq_preview:{meta:{desc:"Вопросы и ответ – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"Вопросы и ответ – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},name:"Вопросы и ответы",see_questions_link:"Посмотреть все {count, plural, one {# вопрос} few {# вопроса} other {# вопросов}}"},faqs_group:{meta:{desc:"{category} – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"{category} – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"}},history:{desc:"Ты всегда можешь продолжить смотреть свое любимое кино",name:"Продолжить просмотр"},karaoke_list:{meta:{desc:"Караоке – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"Караоке – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},name:"Караоке"},karaoke:{meta:{desc:"Спеть песню со словами «{name}» онлайн в караоке. В нашем караоке вы сможете спеть песню «{name}» {genres, select, null {} other {({genres})}} с микрофоном и без, с минусом и баллами, с текстами и словами.",title:"Песня «{name}» онлайн в караоке на Wink {genres, select, null {} other {({genres})}}"}},karaoke_view:{search:{subtitle:"Ищите караоке по жанру",title:"Быстрый поиск караоке"}},main:{meta:{desc:"{sitename} — умный видеосервис, который позволяет смотреть более 400 ТВ-каналов, тысячи фильмов и сериалы от ведущих мировых студий, на любых устройствах одновременно: в приложениях на мобильных и планшетах, на Smart TV, на сайте wink.ru",title:"{sitename} - ТВ-каналы, фильмы и сериалы"}},media_item:{h1:{auth:"{type, select, episode {{name}. Сезон {season_number}. Серия {episode_number}} season {{name}. Сезон {season_number}} other {{name}}}",eroticheskie:{not_auth:"Фильм {name} смотреть онлайн"},kupi_bilet:{not_auth:"{type, select, film {Фильм} other {Сериал}} {name}"},not_auth:"{name} {type, select, film {({is_animation, select, true {мультфильм} other {фильм}}, {year})} other {({is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}}, {year}){type, select, episode { сезон {season_number} серия {episode_number}} season { сезон {season_number}} other {}}}} смотреть онлайн{is_free, select, true { бесплатно} other{}}"},meta:{desc:"Смотри {type, select, film {фильм} other {сериал}} {name} {year} года {type, select, season {{season_number} cезон} episode {{season_number} cезон {episode_number} cерия} other {}} в онлайн-кинотеатре {whitelabel} в любом месте и в любое время. {type, select, film {Фильм} other {Сериал}} «{name}» в хорошем качестве Full HD (1080) или HD (720) доступен для просмотра{is_free, select, true { бесплатно} other{}}.",eroticheskie:{desc:"{type, select, film {{name} ({year}) смотреть эротику онлайн в хорошем качестве. Просмотр на сайте в формате Full HD 720 и 1080. Скачать эротическое видео {name} на мобильное устройство и взять с собой {is_free, select, true {бесплатно } other{}}в онлайн кинотеатре {whitelabel, select, Drom {Drom} other {Wink}}.} other {}}",title:"{type, select, film {Эротический фильм {name} ({year}) смотреть онлайн} other {}}"},kupi_bilet:{desc:"{type, select, film {Фильм} other {Сериал}} {name} смотрите в кино! {name} - актеры, сюжет, трейлеры и тизеры в видеосервисе Wink. Купите билет в кинотеатр на фильм онлайн вместе с Wink!",title:"{name} ({year} год) купить билет в кино онлайн"},multfilmy:{desc:"{type, select, series {Смотри мультсериал {name} {year} года} season {Смотри мультсериал {name} {year} года {season_number} cезон} episode {Смотри мультсериал {name} {year} года {season_number} cезон {episode_number} cерия} other {Смотри мультфильм {name} {year} года}} в онлайн-кинотеатре {whitelabel} в любом месте и в любое время. {type, select, film {Мультфильм} other {Мультсериал}} «{name}» в хорошем качестве Full HD (1080) или HD (720) доступен для просмотра{is_free, select, true { бесплатно} other{}}.",title:"{type, select, season {{name} ({year}) {season_number} cезон} episode {{name} ({year}) {season_number} cезон {episode_number} cерия} other {{name} ({year})}} смотреть {type, select, film {мультфильм} other {мультсериал}} онлайн {is_free, select, true {бесплатно } other{}}в хорошем качестве на {whitelabel}"},multserialy:{desc:"{type, select, season {Смотри мультсериал {name} {year} года {season_number} cезон} episode {Смотри мультсериал {name} {year} года {season_number} cезон {episode_number} cерия} other {Смотри мультсериал {name} {year} года}} в онлайн-кинотеатре {whitelabel} в любом месте и в любое время. {type, select, film {Мультфильм} other {Мультсериал}} «{name}» в хорошем качестве Full HD (1080) или HD (720) доступен для просмотра{is_free, select, true { бесплатно} other{}}.",title:"{type, select, season {{name} ({year}) {season_number} cезон} episode {{name} ({year}) {season_number} cезон {episode_number} cерия} other {{name} ({year})}} смотреть {type, select, film {мультфильм} other {мультсериал}} онлайн {is_free, select, true {бесплатно } other{}}в хорошем качестве на {whitelabel}"},stories:{desc:"{type, select, series {Смотри сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} {year} года в онлайн кинотеатре {whitelabel} в любом месте и в любое время в хорошем качестве Full HD 1080 или HD 720 доступен для просмотра} season {Смотри сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} {year} года {season_number} сезон в онлайн кинотеатре {whitelabel} в любом месте и в любое время в хорошем качестве Full HD 1080 или HD 720 доступен для просмотра} episode {Смотри сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} {year} года {season_number} сезон {episode_number} серия в онлайн кинотеатре {whitelabel} в любом месте и в любое время в хорошем качестве Full HD 1080 или HD 720 доступен для просмотра} other {}}",h1:"{type, select, series {сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} ({year}) смотреть онлайн} season {{name} (сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}}, {year}) сезон {season_number} смотреть онлайн} episode {{name} (сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}}, {year}) сезон {season_number} серия {episode_number} смотреть онлайн} other {{name}}}",title:"{type, select, series {{name} ({year}) смотреть сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} онлайн в хорошем качестве на {whitelabel}} season {{name} ({year}) {season_number} сезон смотреть сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} онлайн в хорошем качестве на {whitelabel}} episode {{name} ({year}) {season_number} сезон {episode_number} серия смотреть сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} онлайн в хорошем качестве на {whitelabel}} other {}}"},title:"{name} ({year}){type, select, season { {season_number} cезон } episode { {season_number} cезон {episode_number} cерия } other { }}{type, select, film {смотреть фильм} other {смотреть сериал}} онлайн {is_free, select, true {бесплатно} other{}} в хорошем качестве на {whitelabel}"},player:{h1:"{type, select, film {{name} {year} смотреть онлайн бесплатно} series {{is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия 1 (сезон 1)} season {{is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия 1 (сезон {season_number})} episode {{is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия {episode_number} (сезон {season_number})} other {{name}}}",meta:{episode:{desc:"Ищешь, где посмотреть {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия {episode_number} (сезон {season_number}, {year})? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает все серии {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} в нашем плеере в хорошем HD качестве для просмотра.",title:"Плеер {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия {episode_number} (сезон {season_number}, {year}) смотреть онлайн в хорошем качестве в онлайн-сервисе {whitelabel}"},film:{desc:"Ищешь, где посмотреть {is_animation, select, true {мультфильм} other {фильм}} {name} {year}? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает смотреть {is_animation, select, true {мультфильм} other {фильм}} {name} в нашем плеере в хорошем HD качестве.",title:"Плеер {is_animation, select, true {мультфильм} other {фильм}} {name} ({year}) смотреть видео онлайн"},season:{desc:"Ищешь, где посмотреть {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия 1 (сезон {season_number}, {year})? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает все серии {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} в нашем плеере в хорошем HD качестве для просмотра.",title:"Плеер {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия 1 (сезон {season_number}, {year}) смотреть онлайн в хорошем качестве в онлайн-сервисе {whitelabel}"},series:{desc:"Ищешь, где посмотреть {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия 1 (сезон 1, {year})? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает все серии {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} в нашем плеере в хорошем HD качестве для просмотра.",title:"Плеер {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия 1 (сезон 1, {year}) смотреть онлайн в хорошем качестве в онлайн-сервисе {whitelabel}"}}},schema_org:{alternativeHeadline:"{type, select, season {{name} {season} сезон} episode {{name} {season} сезон {episode} серия} other {{name}}}",name:"{type, select, season {{season} сезон} episode {{episode} серия {season} сезон} other {{name}}}"},seo_text:"{is_kupi_bilet, select, true {{name} покупка билетов в кино онлайн} other {{type, select, film {{name}} episode {Сериал {name} {season} сезон {episode} серия} season {Сериал {name} {season} сезон} series {Все сезоны сериала {name}} other {}} смотреть онлайн {is_free, select, true { бесплатно} other {}} в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе {whitelabel, select, kinodrom {Drom} other {Wink}}.}}",stories:{h1:"{type, select, series {Плеер сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} ({year}) смотреть онлайн} season {{name} (Плеер сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} ({year}) сезон {season_number} смотреть онлайн} episode {Плеер сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} ({year}) сезон {season_number} серия {episode_number} смотреть онлайн} other {{name}}}",meta:{episode:{desc:"Ищешь, где посмотреть сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} серия {episode_number} сезон {season_number}, {year}? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает все серии в нашем плеере в хорошем HD качестве для просмотра.",title:"Плеер сториз {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} серия {episode_number} (сезон {season_number}, {year}) смотреть онлайн в хорошем качестве в онлайн-сервисе {whitelabel}"},film:{desc:"Ищешь, где посмотреть {is_animation, select, true {мультфильм} other {фильм}} {name} {year}? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает смотреть {is_animation, select, true {мультфильм} other {фильм}} {name} в нашем плеере в хорошем HD качестве.",title:"Плеер {is_animation, select, true {мультфильм} other {фильм}} {name} ({year}) смотреть видео онлайн"},season:{desc:"Ищешь, где посмотреть сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name} сезон {season_number}, {year}? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает все серии в нашем плеере в хорошем HD качестве для просмотра.",title:"Плеер сториз {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} сезон {season_number} {year} смотреть онлайн в хорошем качестве в онлайн-сервисе {whitelabel}"},series:{desc:"Ищешь, где посмотреть сториз {is_animation, select, true {мультсериал} other {сериал}} {name}, {year}? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает все серии в нашем плеере в хорошем HD качестве для просмотра.",title:"Плеер сториз {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} ({year}) смотреть онлайн в хорошем качестве в онлайн-сервисе {whitelabel}"}}},title:{about:"О {type, select, film {фильме} other {сериале}}",info:"Информация",persons:"Актёры и съёмочная группа {type, select, film {фильма} other {сериала}} «{name}»",plot:"Сюжет",rating:"Рейтинг",seasons:"Сезоны и серии"},trailer:{h1:"{type, select, film {{name} {year} смотреть трейлер онлайн бесплатно} series {трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name}} season {трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} (сезон {season_number})} episode {трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} серия {episode_number} (сезон {season_number})} other {трейлер {name}}}",meta:{episode:{desc:"Ищешь, где посмотреть трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} серия {episode_number} (сезон {season_number}, {year})? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает все серии {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} в нашем плеере в хорошем HD качестве для просмотра.",title:"Плеер трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} серия {episode_number} (сезон {season_number}, {year}) смотреть онлайн в хорошем качестве в онлайн-сервисе {whitelabel}"},film:{desc:"Ищешь, где посмотреть трейлер {is_animation, select, true {мультфильма} other {фильма}} {name} {year}? Онлайн-сервис {whitelabel} предлагает смотреть трейлер ({name}) в хорошем HD качестве.",title:"Трейлер {is_animation, select, true {мультфильма} other {фильма}} {name} ({year}) смотреть онлайн"},season:{desc:"Трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name}, {season_number} сезон онлайн в хорошем качестве (HD) в онлайн-кинотеатре {whitelabel}.",title:"Смотрите трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name}, {season_number} сезон ({year} год), онлайн на {whitelabel}!"},series:{desc:"Трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} онлайн в хорошем качестве (HD) в онлайн-кинотеатре {whitelabel}.",title:"Смотрите трейлер {is_animation, select, true {мультсериала} other {сериала}} {name} ({year} год), онлайн на {whitelabel}."}}}},media_items:{breadcrumb:{all:"Все видео"},h1:"{category, select, null {Видео} books {Книги} series {Сериалы} other {Фильмы}} {genres} {andGenre, select, null {} other {и {andGenre}}} {years} {countries, select, null {} other {производства {countries}}} {hasOnlyOneFilterOption, select, true {{category, select, books {слушать} other {смотреть}} онлайн} other {}}",meta:{desc:"{category, select, books {Слушайте} other {Смотрите}} {genres} {category, select, books {книги} series {сериалы} other {фильмы}} {countries, select, null {} other {производства {countries}}} {years} бесплатно онлайн в хорошем качестве на {whitelabel, select, kinodrom {Drom} other {wink.ru}}. Большая библиотека {category, select, books {книг} series {сериалов} other {фильмов}}, доступных бесплатно. {category, select, books {Слушайте} other {Смотрите}} лучшие {category, select, books {книги} series {сериалы} other {фильмы}}{genres, select, null {} other { в жанре {genres}}}, включая новинки онлайн в HD (1080p) качестве!",title:"{category, select, books {Слушать книги} series {Смотреть сериалы} other {Смотреть фильмы}} онлайн {genres, select, null {} other {в жанре {genres}}} бесплатно в высоком качестве HD на {whitelabel, select, kinodrom {Drom} other {wink.ru}}"},seo_text:"{type, select, genreYearCountryFilter {На видеосервисе {sitename} вы можете смотреть {genres} {years} производства {countries} онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке и без рекламы.} genreYearFilter {{genres} смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе {sitename}.} genreFilter {{category} в жанре {genres} смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе {sitename}} other {{category} смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе {sitename}}}","seo_text.category":"{category, select, series {сериалы} other {фильмы}}"},media_view:{meta:{desc:"{media_view_name} – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"{media_view_name} – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"}},my_bonus:{balance:"Ваш баланс",button:{disconnect:"Отключить бонусную программу"},login:"Ваш логин",login_explanation:"Используется в бонусной программе",status:"Статус"},my_bonuses:{name:"Бонусные программы",subtitle:"Оплачивай любое кино с помощью бонусных баллов",titles:{available:"Доступные бонусные программы",my:"Мои бонусные программы"}},my_collection:{name:"Моё кино"},my_devices:{desc:"Ты можешь подключить к своему аккаунту до {count} устройств. Смотри {sitename} на Samsung Smart TV, LG Smart TV, iOS, Android, Android TV и Apple TV",link_add:"Как добавить новое устройство",name:"Мои устройства"},my_journal:{name:"Журнал",tab:{messages:{caption_empty:"Список сообщений пока пуст",title:"Сообщения"},polls:{caption_empty:"Список опросов пока пуст",title:"Опросы"}}},my_messages:{name:"Все сообщения"},my_payments_and_services:{desc:"Управляйте своей банковской картой, просматривайте уже осуществленные платежи и активные подписки",links:{payments:"Операции по счету",services:"Подписки","services.caption":"{count, plural, one {# активна} few {# активны} other {# активно}}"},management:{title:"Управление платежами"},name:"Платежи и подписки"},my_payments:{name:"Платежи"},my_polls:{name:"Все опросы"},my_profile:{age:{caption:"Доступ к просмотру контента с более высоким ограничением будет закрыт",title:"Возрастное ограничение"},channels:{caption:"Выбери каналы, которые будут скрыты или доступны по ПИН-коду",text:{hidden:"{count, plural, one {Скрыт # канал} few {Скрыто # канала} other {Скрыто # каналов}}",hiddenNew:"{hidden_count, plural, one {Скрыт # канал} few {Скрыто # канала} other {Скрыто # каналов}}, {pinned_count, plural, one {доступен по ПИН-коду # канал} few {доступны по ПИН-коду # канала} other {доступны по ПИН-коду # каналов}}",no_hidden:"У вас сейчас нет скрытых или заблокированных каналов",pin:"{count, plural, one {доступен по ПИН-коду # канал} few {доступны по ПИН-коду # канала} other {доступны по ПИН-коду # каналов}}"},title:"Настройка доступа ТВ-каналов"},image:{caption:"Выберите или измените изображение профиля",title:"Изображение профиля"},name:"Редактирование профиля «{name}»","name.caption":"Добавь или измени имя профиля","name.title":"Имя профиля",notifications:{caption:"Отключив нотификации, ты можешь пропустить важные сервисные сообщения",title:"Уведомления"}},my_profiles_channels:{avail:{hidden:"Скрыт",pin:"По ПИН-коду"},subtitle:"Нажми на каналы, чтобы скрыть или установить ПИН-код",title:"Настройка доступа ТВ-каналов"},my_reminders:{empty_grid:{title:"Список напоминаний пока пуст"},name:"Напоминания"},my_services:{add_button:"Добавить подписку",desc:"Это ваши подписки, которыми вы можете управлять, также удобно отслеживать дату списания средств",name:"Мои подписки"},my_settings:{name:"Настройки",title:"Основные настройки"},offer:{meta:{desc:"Пользовательское соглашение – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"Пользовательское соглашение – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},name:"Пользовательское соглашение"},person:{age:"{years, plural, =0 {} one {# год} few {# года} other {# лет}}",desc:{height:"{height} см"},meta:{desc:"{role, select, null {} other{{role}}} {name}{native_name, select, null {} other{ ({native_name})}}: лучшие фильмы и сериалы на онлайн-сервисе {sitename}. {name}{birth_date, select, null{} other{ ({birth_date})}}: личная жизнь, биография, фильмография, фото и другая интересная информация.",title:"{role, select, null {} other{{role}}} {name}{native_name, select, null {} other { ({native_name})}}{birth_date, select, null {} other { ({birth_date})}}: Биография, Фото, Фильмография"},term:{birth_date:"Дата рождения",career:"Карьера",death_date:"Дата смерти",height:"Рост"},title:{biography:"Биография",filmography:"Фильмография"}},personal_area:{accordion:{continue_viewing:"Продолжить просмотр",payments:"Способы оплаты",services:"Мои подписки"},button:{not_auth:"Войти или зарегистрироваться"},links:{activate_wink_online:"Активировать {sitename} ТВ-онлайн",bonuses:"Бонусные программы",certificates:"Мои сертификаты",connect_tv:"Подключить ТВ",devices:"Мои устройства",favorites:"Избранное",main:"Главное",messages:"Сообщения",my_movies:"Мой Wink","my_movies.subtitle":"Купленный и доступный в подписке контент",payments_and_services:"Платежи и подписки",promocode:"Активировать промокод",reminders:"Напоминания",settings:"Настройки",support:"Помощь",watch_now:"Смотри сейчас"},name:"Личный кабинет",subtitle:"После авторизации/регистрации тебе станут доступны все возможности {sitename}:"},persons:{h1:"Актёры и съёмочная группа {type, select, film {фильма} other {сериала}} «{name}»",meta:{desc:"Список актеров и создателей {type, select, film {фильма} other {сериала}} {name}. Если хочешь узнать больше информации о съемочной группе, работавшей над проектом {name} и актерах, принимавших участие в съемках, то заходи на онлайн-сервис {sitename}.",title:"Актеры, режиссеры и продюсеры {type, select, film {фильма} other {сериала}} {name} ({year}){country, select, null {} other{, {country}}}"}},program:{h1:{not_auth:"{program} онлайн"},meta:{desc:"Смотрите тв-программу {program} на телеканале {channel}. Большой выбор тв программ телеканала {channel} в онлайн-кинотеатре Wink.",title:"Смотреть {program} в прямом эфире телеканала {channel} онлайн на Wink бесплатно\n\n"}},promo_event:{meta:{desc:"Все акции и предложения – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"Все акции и предложения – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},more_details_link:"Подробнее на сайте",title:{how_to_use:"Как воспользоваться предложением:",promo_code:"Промокод:"}},promo_events:{meta:{desc:"Акции на {sitename} – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"Акции на {sitename} – {sitename} – ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},name:"Акции на {sitename}",partnership:{notice:"Если у вас есть вопросы, идеи, предложения о сотрудничестве и пожелания напишите нам на почту:",title:"Партнёрство с нами"}},search:{input:{placeholder:"Название фильма, сериала или имя актёра"},meta:{desc:"{query, select, NO_QUERY {Поиск персон, фильмов, сериалов и ТВ-каналов - {sitename}} other {Найденные фильмы, сериалы и ТВ-каналы по запросу {query} – {sitename}}}",title:"{query, select, NO_QUERY {} other {{query} - }}Поиск - {sitename} - ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},name:"Поиск",not_found:{text:"Уточни слово поиска или посмотри наши рекомендации",title:"По запросу ничего не найдено"}},service:{link:{offer:"Условия предоставления сервиса"},meta:{title:"{service} - {sitename} - кино, сериалы, книги и детская подписка от Wink!"}},services:{meta:{desc:"{media_view_name} – {sitename} — мультимедийная платформа: тысячи фильмов и сериалов, а также ТВ каналы.",title:"{media_view_name} - {sitename} - ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},name:"Подписки"},support:{contact:"Отправляй вопросы по работе приложения на:",meta:{desc:"Помощь {sitename} — умного видеосервиса, который позволяет смотреть более 400 ТВ-каналов, тысячи фильмов и сериалы от ведущих мировых студий, на любых устройствах одновременно: в приложениях на мобильных и планшетах, на Smart TV, на сайте {siteurl}",title:"Помощь - {sitename} - ТВ-каналы, фильмы и сериалы"},name:"Диагностическая информация",subtitle:"Уважаемый пользователь, собираемая информация необходима для диагностики проблем и оперативного решения"}},phrase:{ai_chat:{label:"ИИ знает, что вам посмотреть!"},default:"По умолчанию",do_not_ask_anymore:"Больше не спрашивать",included:"Включено",link:"Ссылка",more:"Ещё",more_details:"Подробнее",slat_button:"Подключить",thanks:{next_time:"Спасибо, в другой раз",understand:"Спасибо, понятно"},well:"Хорошо"},player:{action:{backward_program:"Предыдущая передача",chat:"Чат",close:"Закрыть плеер (Esc)",forward_program:"Следующая передача",fullscreen_enter:"Во весь экран (F)",fullscreen_exit:"Свернуть (F)",mute:"Выключить звук (M)",next_episode:"Перейти к следующей серии",pause:"Пауза",play:"Воспроизвести",series_list:"Список серий",settings:"Настройки",share:"Повтор экрана",skip:"Пропустить",skip_credits:"Пропустить титры",skip_flashback:"Пропустить повтор",skip_intro:"Пропустить заставку",subtitles:"Субтитры и звук",tvprogram:"Программа передач",unmute:"Включить звук (M)",watch_credits:"Смотреть титры",watch_intro:"Смотреть заставку"},playlist:{channels:"ТВ-каналы",programs:"ТВ-передачи"},problems:{button:"{type, select, network_error {Перезагрузить} critical_error {Перезагрузить} soft_error {Перезагрузить} after_auth {Смотреть бесплатно} tv_purchase {Смотреть бесплатно} archive_unavailable {Смотреть прямой эфир} archive_available {Смотреть прямой эфир} activate_manage_viewing {Подключить} will_available {Смотреть бесплатно} need_pin {Ввести PIN} void {Смотреть} other {}}",subtitle:"{type, select, network_error {Код ошибки {error_code}} critical_error {Код ошибки {error_code}} soft_error {Код ошибки {error_code}} archive_unavailable {Выберете другую передачу или канал для просмотра} archive_available {Архивные передачи доступны 72 часа} will_available {Программа будет доступна {date}} other{}}",title:"{type, select, network_error {Возникли проблемы с сетевым подключением} critical_error {Для вашего устройства воспроизведение недоступно} soft_error {Что-то пошло не так} after_auth {Просмотр доступен бесплатно после авторизации} vod_purchase {Воспроизведение начнется сразу после покупки} tv_purchase {Просмотр доступен бесплатно после авторизации} view_interval_left {В этом профиле можно смотреть видео с {from} до {to}} daily_limit_expired {Дневной лимит времени на просмотр истёк} archive_unavailable {Архив недоступен по требованию ТВ-канала} archive_available {Выберете другую передачу или канал для просмотра} activate_manage_viewing {Подключите услугу «Управление просмотром»} will_available {Скоро} will_available_vod {{contentType, select, episode {Серия станет доступной} film {Фильм станет доступным} other {Контент станет доступным}} {date}} need_pin {Для просмотра необходимо ввести PIN-код} void {{contentType, select, episode {Эта серия сейчас недоступна} film {Этот фильм сейчас недоступен} other {Этот контент сейчас недоступен}}. Но доступны тысячи других фильмов и сериалов.} other {}}"},stories:{episodes:"Серии",onboarding:{check:{episode:{button:"Спасибо, понятно",subtitle:"Для переключения серии проведите по экрану влево или вправо",title:"Выбор серии"},series:{button:"Далее",subtitle:"Для выбора сериала проведите по экрану вверх или вниз",title:"Выбор сериала"}},skip:"Пропустить",title:"Жесты управления плеером"}},stories_paywall:{advantages:"{number, select, 0 {Мини-сериалы} 1 {Премьеры лучших фильмов и сериалов} 2{Сотни ТВ-каналов} other{}}",button:"Смотреть сериал",chouse_episode:"Выбрать доступную серию",sub_button:"в подписке",text:"Хотите узнать, что дальше? Смотрите так же по подписке:"},stories_problems:{button:"{type, select, network_error {Перезагрузить} critical_error {Перезагрузить} soft_error {Перезагрузить} after_auth {Смотреть бесплатно} tv_purchase {Смотреть бесплатно} will_available {Смотреть бесплатно} need_pin {Ввести PIN} void {Смотреть} other {}}",subtitle:"{type, select, network_error {Код ошибки {error_code}} critical_error {Код ошибки {error_code}} soft_error {Код ошибки {error_code}} archive_unavailable {Выберете другую передачу или канал для просмотра} archive_available {Архивные передачи доступны 72 часа} will_available {Программа будет доступна {date}} other{}}",title:"{type, select, network_error {Возникли проблемы с сетевым подключением} critical_error {Для вашего устройства воспроизведение недоступно} soft_error {Что-то пошло не так} after_auth {Просмотр доступен бесплатно после авторизации} vod_purchase {Воспроизведение начнется сразу после покупки} tv_purchase {Просмотр доступен бесплатно после авторизации} view_interval_left {В этом профиле можно смотреть видео с {from} до {to}} daily_limit_expired {Дневной лимит времени на просмотр истёк} archive_unavailable {Архив недоступен по требованию ТВ-канала} archive_available {Выберете другую передачу или канал для просмотра} activate_manage_viewing {Подключите услугу «Управление просмотром»} will_available {Скоро} will_available_vod {{contentType, select, episode {Серия станет доступной} film {Фильм станет доступным} other {Контент станет доступным}} {date}} need_pin {Для просмотра необходимо ввести PIN-код} void {{contentType, select, episode {Эта серия сейчас недоступна} film {Этот фильм сейчас недоступен} other {Этот контент сейчас недоступен}}. Но доступны тысячи других фильмов и сериалов.} other {}}"}},profile:{label:{additional:"Дополнительный",main:"Основной"},settings:{erotic:{hide:"Скрывать взрослый контент"},request_pin:{default:"Запрашивать ПИН-код",note:"Для просмотра кино с ограничением выше {age_limit} будет запрошен ПИН-код. Если опция отключена, то такое кино будет скрыто.",purchase:"Запрашивать ПИН-код при покупке",view:"Запрашивать ПИН-код при просмотре"}},view_limits:{allowed_interval:"В этом профиле можно смотреть видео с {from}до {to}",daily_limit_expired:"Дневной лимит времени на просмотр истёк"}},purchase:{button:{discount:{caption:"без скидки - {price}"},est:{text:"Купить {quality, select, EMPTY {} other {в {quality} }}за {price}"},is_content:{caption:"{is_final_price, select, true {за} other {от}} {price} {duration_expression}",text:"Купить и смотреть",trial_intro:{caption:"{duration_expression} - {price}"}},media_item:{text:"{type, select, film {Смотреть фильм} series {Смотреть сериал} season {Смотреть {season} сезон} other {Смотреть {episode} серию {season} сезона}}"},service:{discount:{text:"Подключить {is_final_price, select, true {за} other {от}} {price} {duration_expression}"},text:"Подключить {is_final_price, select, true {за} other {от}} {price}",trial:{text:"{alias, select, other{Попробовать бесплатно}}"}},trial_intro:{caption:"{duration_expression}, далее — {price}/{duration_substr}"},tvod:{text:"Аренда {quality, select, EMPTY {} other {в {quality} }}за {price}"}},duration:"{unit, select, second {{duration, plural, =1 {секунду} one {# секунду} few {# секунды} other {# секунд}}} hour {{duration, plural, =1 {час} one {# час} few {# часа} other {# часов}}} day {{duration, plural, =1 {день} one {# день} few {# дня} other {# дней}}} month {{duration, plural, =1 {месяц} one {# месяц} few {# месяца} other {# месяцев}}} year {{duration, plural, =1 {год} one {# год} few {# года} other {# лет}}} other {{duration} {unit}}}",duration_expression:"{usage_model, select, EST {навсегда} TVOD {на {duration_substr}} SERVICE {{price_type, select, full {в {duration_substr}} one_time {на {duration_substr}} discount {на {duration_substr}} trial {на {duration_substr}} intro {{duration, plural, =1 {первый} other {первые}} {duration_substr}} other {}}} other {}}",option:{button:{est:{text:"Купить за {price}"},service:{text:"Подключить {is_final_price, select, true {за} other {от}} {price}",trial:{text:"Попробовать бесплатно"}},tvod:{text:"Оплатить {price}"}}},title:{est:"Выберите способ оплаты для покупки «{name}» навсегда в {quality}",service:"Выберите способ оплаты для оформления{is_content, select, true { в составе} other {}} подписки{service, select, NONAME {} other { «{service}»}} на {duration_substr}",tvod:"Выберите способ оплаты для покупки «{name}» на {duration_substr} в {quality}"}},selector:{all:"Все",by_name:{all:"Все {name}"}},service:{action:{control:"Управление подпиской"},features:{channels_count:"{count, plural, one {# ТВ–канал} few {# ТВ-канала} other {# ТВ–каналов}}",karaoke_count:"{count, plural, one {# песня караоке} few {# песни караоке} other {# песен караоке}}",media_count:"{count, plural, one {# фильм и сериал} few {# фильма и сериала} other {# фильмов и сериалов}}"},purchase_state:{cost:{discount:"{price} / {duration_substr} (обычная цена: {original_price} / {original_duration_substr})",full:"{price} / {duration_substr}",intro:"{price} / {duration_substr} до {date, date}, далее - {original_price} / {original_duration_substr}",promocode:"бесплатно по промокоду","promocode.ending":"бесплатно до {date, date}, далее - {price} / {duration_substr}",trial:"бесплатно до {date, date}, далее - {price} / {duration_substr}"}},status:{active:"Активна",active_until:"Активна до {date, date, short}",autopayment:"{status, select, enabled {Автопродление активно} disabled {Автопродление отменено} external_billing {Проверьте автоплатеж в {store_name}} other {}}",not_subscribed:"Подробнее о подписке",processing:"Обрабатывается",subscribed_as_part:"Подключена в составе «{name}»",subscribed_in_external_billing:"Подключено через {name}",will_be_subscribed:"Будет подключена {date, date, short}"}},site:{name:"{whitelabel, select, kinodrom {Drom} other {Wink}}",url:"{whitelabel, select, kinodrom {kinodrom.tv} other {wink.ru}}"},social:{ok:"Одноклассники",vk:"ВКонтакте"}}},window.__DEVICE_TYPE__="NCWEB",window.__LANDINGS__=["welcome","one","music-buy","am","smarttv","smarttvnew","ladawink","vvo1"],window.__WITHOUT_COOKIE_INFO__=["itcrowd","music-buy","prm","promocode","am","ladawink","promo","wink-ai"],window.__WITHOUT_ADV_ANALYTICS__="",window.__SUPPORTS_BROTLI__=!0
WinkФильмыBullet for My Valentine. Live at The O2 Academy
Bullet for My Valentine. Live at The O2 Academy (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Bullet for My Valentine. Live at The O2 Academy