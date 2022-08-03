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Букашки. Приключение в Долине Муравьев

Букашки. Приключение в Долине Муравьев (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Minuscule - La vallée des fourmis perdues
Мультфильм, Семейный84 мин0+

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О фильме

Активные и любознательные черные муравьишки обнаруживают брошенную после пикника коробку с сахаром. Вместе с Божьей коровкой они решают переправить лакомство в муравейник. Но сладкая коробка уже успела нарушить спокойствие во всей долине, и свои планы на лакомство появились у других обитателей леса.

Страна
Бельгия, США, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb