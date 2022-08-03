Активные и любознательные черные муравьишки обнаруживают брошенную после пикника коробку с сахаром. Вместе с Божьей коровкой они решают переправить лакомство в муравейник. Но сладкая коробка уже успела нарушить спокойствие во всей долине, и свои планы на лакомство появились у других обитателей леса.

