Букашки. Приключение в Долине Муравьев 3D (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Minuscule - La vallée des fourmis perdues 3D
Мультфильм, Семейный84 мин18+
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О фильме
Активные и любознательные черные муравьишки обнаруживают брошенную после пикника коробку с сахаром. Вместе с Божьей коровкой они решают переправить лакомство в муравейник. Но сладкая коробка уже успела нарушить спокойствие во всей долине, и свои планы на лакомство появились у других обитателей леса.
СтранаБельгия, США, Франция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb