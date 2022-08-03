Бронза (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Bronze
Драма, Спортивный96 мин18+
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О фильме
Сквернословящая бронзовая медалистка по гимнастике вынуждена бороться за свой статус местной знаменитости, когда в городе появляется новый молодой спортсмен.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ББРежиссёр
Брайан
Бакли
- МРАктриса
Мелисса
Рауш
- Актёр
Гэри
Коул
- ХЛАктриса
Хейли
Лу Ричардсон
- Актёр
Томас
Миддлдитч
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- ССАктриса
Сесили
Стронг
- ДРАктриса
Дэйл
Рауль
- ККАктёр
Крэйг
Килборн
- ОКАктриса
Ольга
Корбут
- ДМАктриса
Доминик
Мосеану
- МРСценарист
Мелисса
Рауш
- УРСценарист
Уинстон
Рауш
- СЛПродюсер
Стефани
Лэнгофф
- ББПродюсер
Брайан
Бакли
- Продюсер
Джей
Дюпласс
- РТХудожница
Рокси
Топорович
- ДНМонтажёр
Джей
Нельсон
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау