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Бронза

Бронза (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Bronze
Драма, Спортивный96 мин18+

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О фильме

Сквернословящая бронзовая медалистка по гимнастике вынуждена бороться за свой статус местной знаменитости, когда в городе появляется новый молодой спортсмен.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бронза»