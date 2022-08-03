Бродвей Билл
Wink
Фильмы
Бродвей Билл

Бродвей Билл (фильм, 1934) смотреть онлайн бесплатно

8.41934, Broadway Bill
Драма, Комедия102 мин0+

О фильме

Дэн Брукс, женатый на дочери магната Джэй.Эл Хиггинса Маргарет, не желает делать карьеру в корпорации своего тестя. Его увлечение — это лошадь Бродвей Билл, которую он мечтает выставить на скачках. В этом его поддерживает младшая дочь Хиггинса Элис. Убежав от богатой, но скучной жизни, без гроша в кармане, они заявляют лошадь на участие во всеамериканских скачках...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb