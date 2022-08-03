Бродвей Билл (фильм, 1934) смотреть онлайн бесплатно
8.41934, Broadway Bill
Драма, Комедия102 мин0+
О фильме
Дэн Брукс, женатый на дочери магната Джэй.Эл Хиггинса Маргарет, не желает делать карьеру в корпорации своего тестя. Его увлечение — это лошадь Бродвей Билл, которую он мечтает выставить на скачках. В этом его поддерживает младшая дочь Хиггинса Элис. Убежав от богатой, но скучной жизни, без гроша в кармане, они заявляют лошадь на участие во всеамериканских скачках...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ФКРежиссёр
Фрэнк
Капра
- УБАктёр
Уорнер
Бакстер
- МЛАктриса
Мирна
Лой
- УКАктёр
Уолтер
Коннолли
- ХВАктриса
Хелен
Винсон
- ДДАктёр
Дагласс
Дамбрилл
- РУАктёр
Рэймонд
Уолбёрн
- ЛОАктёр
Линн
Оверман
- КМАктёр
Кларенс
Мьюз
- МХАктриса
Маргарет
Хэмилтон
- ФДАктёр
Фрэнки
Дарро
- РРСценарист
Роберт
Рискин
- МХСценарист
Марк
Хеллингер
- СДПродюсер
Сэмюэл
Дж. Брискин
- ФКПродюсер
Фрэнк
Капра
- ГКПродюсер
Гарри
Кон
- ДУОператор
Джозеф
Уолкер