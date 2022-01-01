Фильм Брегенцский фестиваль: Мадам Баттерфляй

Японская гейша Чио-Чио-сан попрозвищу «Баттерфляй», «Бабочка», внесебя отсчастья, когда наней женится американский лейтенант Пинкертон. Чарующий дуэт знаменует кульминацию ихлюбви, номоряк вскоре уезжает обратно народину. Перед нами разворачивается столкновение миров икультур: Пинкертон считает себя свободным отобязательств иу себя дома женится наамериканке, алюбящая иполная надежд Баттерфляй стойко ждёт егоцелых тригода, воспитывая ихребёнка. Всвоей знаменитой арии «Un beldì vedremo» онарисует картину момента, когда наконец воссоединится слюбимым мужем. Пинкертон действительно возвращается—но вместе сновой женой, иЧио-Чио-сан остаётся только один выход…



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