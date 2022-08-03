Братья (фильм, 2009) смотреть онлайн

Фильм «Братья» Джима Шеридана — трогательная драма о том, как война способна разрушить не только судьбы солдат и офицеров, но и жизни членов их семей.



Когда капитан Сэм Кэхилл пропадает без вести в Афганистане, его младший брат Томми пытается заполнить пустоту, поддерживая жену Сэма, Грейс, и ее детей. Постепенно между Томми и молодой вдовой возникает близость, которая помогает справиться с болью и пережить утрату. Однако внезапное появление Сэма становится шоком для всех — прежний герой возвращается домой сломленным человеком. Он больше не любящий муж и отец, каким его помнят близкие. Теперь душу Сэма раздирают внутренние демоны и жгучее чувство ревности.



Картина Шеридана тонко показывает, как хрупки человеческие отношения и как ранима психика. Если вы ищете кино, которое честно и прямо говорит о том, что с войны никто не возвращается уцелевшим, смотреть фильм «Братья» — то, что нужно.

