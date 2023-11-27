1969, Սարոյան եղբայրներ
Драма97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Սարոյան եղբայրներ (Братья Сарояны) (фильм, 1969) смотреть онлайн
О фильме
Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում 1920 թվականին, Հայաստանի գավառական մի քաղաքում։ Ֆիլմը երկու եղբայրների՝ Հայկի և Գևորգի ողբերգական ոդիսականն է, որոնք հայտնվել են Առաջին աշխարհամարտից հետո Հայաստանում ծավալված քաղաքական պայքարի տարբեր կողմերում:
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ХАРежиссёр
Хорен
Абрамян
- ФДРежиссёр
Фрунзе
Довлатян
- ААРежиссёр
Аркадий
Айрапетян
- ФДАктёр
Фрунзе
Довлатян
- ХААктёр
Хорен
Абрамян
- ГДАктёр
Гурген
Джанибекян
- АМАктриса
Анаид
Масчян
- ИААктриса
Инга
Агамян
- АААктёр
Армен
Айвазян
- БНАктёр
Бабкен
Нерсисян
- ЛЭАктриса
Лия
Элиава
- ВЕАктёр
Ваграм
Егшатян
- АСАктёр
Ашот
Согратян
- ГМСценарист
Грант
Матевосян
- ФДПродюсер
Фрунзе
Довлатян
- РБХудожник
Рафаэль
Бабаян
- ГММонтажёр
Галина
Милосердова
- МВКомпозитор
Мартын
Вартазарян