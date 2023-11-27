Սարոյան եղբայրներ (Братья Сарояны)
Wink
Фильмы
Սարոյան եղբայրներ (Братья Сарояны)
1969, Սարոյան եղբայրներ
Драма97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Սարոյան եղբայրներ (Братья Сарояны) (фильм, 1969) смотреть онлайн

О фильме

Ֆիլմի գործողությունները տեղի են ունենում 1920 թվականին, Հայաստանի գավառական մի քաղաքում։ Ֆիլմը երկու եղբայրների՝ Հայկի և Գևորգի ողբերգական ոդիսականն է, որոնք հայտնվել են Առաջին աշխարհամարտից հետո Հայաստանում ծավալված քաղաքական պայքարի տարբեր կողմերում:

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Սարոյան եղբայրներ (Братья Сарояны)»