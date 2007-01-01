Братство танца (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Пережив смерть своего любимого младшего брата, герой фильма «Братство танца» – девятнадцатилетний уличный танцор по имени Ди Джей переезжает из Лос-Анджелеса в Атланту, где решает поступить в местный университет. Там Ди Джей узнает особый вид степа, который, словно озарение, снизошел до него, давая осознать смысл своего существования – Ди Джей создан для танца! Талант парня привлекает к себе внимание двух команд, сражающихся на танцплощадках друг против друга. Каждая из них намерена переманить Ди Джея в свой коллектив, чтобы с его помощью выиграть главный приз на престижном конкурсе по степу.



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