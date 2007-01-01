Братство танца (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Stomp the Yard
Драмы, Мелодрамы109 мин18+
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Сюжет
Пережив смерть своего любимого младшего брата, герой фильма «Братство танца» – девятнадцатилетний уличный танцор по имени Ди Джей переезжает из Лос-Анджелеса в Атланту, где решает поступить в местный университет. Там Ди Джей узнает особый вид степа, который, словно озарение, снизошел до него, давая осознать смысл своего существования – Ди Джей создан для танца! Талант парня привлекает к себе внимание двух команд, сражающихся на танцплощадках друг против друга. Каждая из них намерена переманить Ди Джея в свой коллектив, чтобы с его помощью выиграть главный приз на престижном конкурсе по степу.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- СУРежиссёр
Сильвен
Уайт
- КШАктёр
Коламбус
Шорт
- МГАктриса
Миган
Гуд
- НАктёр
Не-Ё
- ДДАктёр
Дэррин
Девитт Хенсон
- БДАктёр
Брайан
Дж. Уайт
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- ВПАктриса
Вэлари
Петтифорд
- ЖУАктёр
Жермен
Уильямс
- АЛАктёр
Аллан
Луис
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- РАСценарист
Роберт
Адетуйи
- ГРСценарист
Грегори
Рамон Андерсон
- ККПродюсер
Карл
Клиффорд
- РХПродюсер
Роб
Харди
- УППродюсер
Уильям
Пэкер
- ИКХудожник
Исайас
Кастанеда
- ДЧМонтажёр
Дэвид
Чесел
- СКОператор
Скотт
Кеван
- ТБКомпозитор
Тим
Боланд