Брат якудзы (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

После разгрома родного мафиозного клана боевик Ямамото по прозвищу Аники (Старший Брат) бежит из Японии в Америку. Здесь его встречает чужой и не менее жестокий мир безжалостной борьбы за власть в преступной среде, в которой Ямамото решительно отвоевывает себе место, следуя кодексу якудза. Полагаясь только на себя и дорожа верными друзьями, он в одиночку ведет войну с врагами, зная, что в конце кровавого пути его ждет триумф или смерть.

