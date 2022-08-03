Брамс: Симфония № 4
Брамс: Симфония № 4

Брамс: Симфония № 4 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Брамс: Симфония № 4
Концерты43 мин0+
О фильме

Симфония № 4 - последняя симфония Брамса -была написана в 1884—1885 г.г. и принадлежит к числу наиболее совершенных и самобытных творений Брамса.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Время
43 мин / 00:43

