Брак по любви и прочие плохие идеи (фильм, 2012) смотреть онлайн

Свадебный советник, д-р Паул Хайлэнд после нескольких лет борьбы с бесконечным множеством чужих проблем, оказался не способен справиться со своей собственной - он больше не верит в любовь. Тут появляется Эйприл, красивая молодая невеста, стремящаяся к его советам. Летят искры, когда такой увалень, как Паул начинает повиноваться непреодолимым силам, исходящим от Эйприл. Как могли два таких противоположных человека найти общий язык? Наконец-то д-р Паул Хайлэнд занят настоящей практикой, иначе известной как его собственная жизнь…

