Фильм Божественная. Сара Бернар
2024, Sarah Bernhardt, la divine
18+
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О фильме
Сара Бернар — великая театральная актриса, феминистка, женщина, ставшая символом своей эпохи и во многом опередившая ее. Она жила ярко, любила страстно, играла самозабвенно и никогда не опускала руки перед лицом жизненных невзгод. Громкие скандалы, головокружительные романы, блистательное окр�ужение, мировая слава — в ее жизни было всё.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ГНРежиссёр
Гийом
Никлу
- СПАктёр
Себастьен
Пудеру
- ПЭАктриса
Полин
Этьен
- СКАктриса
Сандрин
Киберлен
- КЭАктёр
Клеман
Эрвю-Леже
- ГЛАктёр
Грегуар
Лепренс-Ренге
- Актриса
Амира
Касар
- АИАктёр
Артур
Игуаль
- Актёр
Лоран
Лафитт
- ЛСАктёр
Лоран
Стокер
- МОАктриса
Матильда
Олливье
- ГНСценарист
Гийом
Никлу
- ФКПродюсер
Франсуа
Краус
- ОРХудожник
Оливье
Радо
- АРХудожница
Анаис
Роман
- ГЛМонтажёр
Гай
Лекорн