Божественная. Сара Бернар
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Божественная. Сара Бернар

Фильм Божественная. Сара Бернар

2024, Sarah Bernhardt, la divine
18+
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О фильме

Сара Бернар — великая театральная актриса, феминистка, женщина, ставшая символом своей эпохи и во многом опередившая ее. Она жила ярко, любила страстно, играла самозабвенно и никогда не опускала руки перед лицом жизненных невзгод. Громкие скандалы, головокружительные романы, блистательное окружение, мировая слава — в ее жизни было всё.

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Страна
Франция, Бельгия
Качество
Full HD

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb