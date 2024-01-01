Фильм Божественная. Сара Бернар

Сара Бернар — великая театральная актриса, феминистка, женщина, ставшая символом своей эпохи и во многом опередившая ее. Она жила ярко, любила страстно, играла самозабвенно и никогда не опускала руки перед лицом жизненных невзгод. Громкие скандалы, головокружительные романы, блистательное окр�ужение, мировая слава — в ее жизни было всё.



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