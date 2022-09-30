Бойся темноты
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Бойся темноты

Бойся темноты (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.42021, Ogre
Ужасы, Драма98 мин18+

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О фильме

Психологический хоррор о маленькой деревне, в которой умирают животные и пропадают люди, а глухой мальчик видит таинственного монстра. Школьная учительница Хлоя переезжает с маленьким сыном Жюлем в деревню, чтобы спастись от мужа-абьюзера. Здесь у нее появляются новые знакомые и даже потенциальные отношения – местный доктор по имени Матьё проявляет к Хлое интерес. Вскоре местные начинают находить в окрестностях мертвых животных, будто бы растерзанных волками, у жителей без вести пропадает ребенок, а Жюль видит в окрестностях своего дома страшного монстра.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бойся темноты»