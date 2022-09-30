Психологический хоррор о маленькой деревне, в которой умирают животные и пропадают люди, а глухой мальчик видит таинственного монстра. Школьная учительница Хлоя переезжает с маленьким сыном Жюлем в деревню, чтобы спастись от мужа-абьюзера. Здесь у нее появляются новые знакомые и даже потенциальные отношения – местный доктор по имени Матьё проявляет к Хлое интерес. Вскоре местные начинают находить в окрестностях мертвых животных, будто бы растерзанных волками, у жителей без вести пропадает ребенок, а Жюль видит в окрестностях своего дома страшного монстра.

