Бойся темноты (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.42021, Ogre
Ужасы, Драма98 мин18+
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О фильме
Психологический хоррор о маленькой деревне, в которой умирают животные и пропадают люди, а глухой мальчик видит таинственного монстра. Школьная учительница Хлоя переезжает с маленьким сыном Жюлем в деревню, чтобы спастись от мужа-абьюзера. Здесь у нее появляются новые знакомые и даже потенциальные отношения – местный доктор по имени Матьё проявляет к Хлое интерес. Вскоре местные начинают находить в окрестностях мертвых животных, будто бы растерзанных волками, у жителей без вести пропадает ребенок, а Жюль видит в окрестностях своего дома страшного монстра.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АМРежиссёр
Арно
Малерб
- АЖАктриса
Ана
Жирардо
- ДПАктёр
Джованни
Пуччи
- СЖАктёр
Самуэль
Жуи
- АРАктриса
Альбертин
Ривьер
- ППАктёр
Патрик
Пино
- ЮДАктёр
Юбер
Делаттре
- ВЛАктёр
Винсент
Лондез
- ЯМАктёр
Янник
Маццилли
- СПАктриса
Софи
Пинсемелль
- ФУАктёр
Фабьен
Уссе
- СССценарист
Себастьян
Сепульведа
- АМСценарист
Арно
Малерб
- МРПродюсер
Марк-Антуан
Робер
- КРПродюсер
Ксавье
Риго
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- ППОператор
Пенелопа
Пурриа