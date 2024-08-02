Боудика – королева воинов (фильм, 2019) смотреть онлайн

Вождь кельтского клана хочет отдать свою шестнадцатилетнюю дочь Боудику в брак по расчету. Но ее мать делает все возможное, чтобы защитить ее. Она убеждает Боудику бежать из деревни и укрыться в доме, где прошло ее детство. Боудика понимает, что прошлое однажды настигнет ее, и к этому времени она должна превратиться из простой девушки в королеву-воительницу, чтобы защитить всех, кого любит.

