Бостонский душитель
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Бостонский душитель

Бостонский душитель (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Boston Strangler: The Untold Story
Драмы, Триллеры92 мин18+

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Сюжет

Альберт Де Сальво — мелкий жулик и сексуальный маньяк, становится подозреваемым по делу о душителе, наводившем страх на Бостон в начале шестидесятых. Попав под влияние своего сокамерника-манипулятора Фрэнка, явно знающего немало про убийства, он решает обрести известность и нажиться на награде, обещанной за голову преступника.

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Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бостонский душитель»

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