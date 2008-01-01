Бостонский душитель (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Boston Strangler: The Untold Story
Драмы, Триллеры92 мин18+
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Сюжет
Альберт Де Сальво — мелкий жулик и сексуальный маньяк, становится подозреваемым по делу о душителе, наводившем страх на Бостон в начале шестидесятых. Попав под влияние своего сокамерника-манипулятора Фрэнка, явно знающего немало про убийства, он решает обрести известность и нажиться на награде, обещанной за голову преступника.
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Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.9 IMDb
- МФРежиссёр
Майкл
Фейфер
- ДФАктёр
Дэвид
Фаустино
- ЭДАктёр
Эндрю
Дивофф
- КСАктёр
Костас
Соммер
- ДТАктёр
Джо
Торри
- Актёр
Корин
Немек
- ДЛАктёр
Джонни
Лиска
- ККАктриса
Кайа
Коли
- ТШАктриса
Тара
Шейн
- СКАктриса
Соня
Кертис
- МФСценарист
Майкл
Фейфер
- МФПродюсер
Майкл
Фейфер
- ББПродюсер
Бэрри
Барнхолц
- АБПродюсер
Артур
Боннер
- МБПродюсер
Мелвин
Баттерз
- РКХудожница
Розмари
Калдерон
- АДХудожница
Алисия
Джой Ридингс
- АБКомпозитор
Андрес
Болтон