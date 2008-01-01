Бостонский душитель (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Альберт Де Сальво — мелкий жулик и сексуальный маньяк, становится подозреваемым по делу о душителе, наводившем страх на Бостон в начале шестидесятых. Попав под влияние своего сокамерника-манипулятора Фрэнка, явно знающего немало про убийства, он решает обрести известность и нажиться на награде, обещанной за голову преступника.



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