Фильм Босх: Сад сновидений

К 500-летию с года смерти Иеронима Босха всемирно известный Музей Прадо в Мадриде заказал режиссёру Хосе Луису Лопес-Линаресу фильм о бесспорном шедевре из музейного собрания — триптихе «Сад земных наслаждений». Бесчисленные тайны, спрятанные в этом произведении, в фильме разгадывают искусств�оведы и писатели, музыканты и философы. В фантазийном мире, созданном художником, «Сад земных наслаждений» занимает особое место: это образ целого мироздания, ведь на разных створках изображены и создание Богом мира и человека, и земные удовольствия, и пугающие картины адских мук.



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