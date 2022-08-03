Борис Годунов (фильм, 2018) смотреть онлайн

Мусоргский, Опера «Борис Годунов» в Большом театре. Опера в четырех действиях с прологом Модеста Петровича Мусоргского (1839 - 1881). Либретто Модеста Петровича Мусоргского по трагедии «Борис Годунов» Александра Сергеевича Пушкина. Аранжировка и инструментовка Николая Андреевича Римского-Корсакова, инструментовка для Храма Василия Блаженного Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова Премьера состоялась 8 февраля 1874 года в Мариинском театре, Санкт-Петербург.

