Борис Годунов (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Boris Godounov by Moussorgsky at the Bolshoi Theatre, Moscow
Мусоргский, Опера «Борис Годунов» в Большом театре. Опера в четырех действиях с прологом Модеста Петровича Мусоргского (1839 - 1881). Либретто Модеста Петровича Мусоргского по трагедии «Борис Годунов» Александра Сергеевича Пушкина. Аранжировка и инструментовка Николая Андреевича Римского-Корсакова, инструментовка для Храма Василия Блаженного Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова Премьера состоялась 8 февраля 1874 года в Мариинском театре, Санкт-Петербург.

