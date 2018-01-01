Фильм Бона

Боне 18 лет, и её мелкобуржуазная семья возлагает на девушку большие надежды. Но та увлечена кино, и, когда на её фанатское письмо вдруг отвечает актер малобюджетных мелодрам, она бросает школу, уходит из дома и селится в лачуге своего кумира, чтобы мыть полы, готовить и смиренно терпеть его ночные похождения с другими женщинами. Однако жестокая кульминация их странных отношений не за горами.



