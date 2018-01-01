Фильм Бона

О фильме
Боне 18 лет, и её мелкобуржуазная семья возлагает на девушку большие надежды. Но та увлечена кино, и, когда на её фанатское письмо вдруг отвечает актер малобюджетных мелодрам, она бросает школу, уходит из дома и селится в лачуге своего кумира, чтобы мыть полы, готовить и смиренно терпеть его ночные похождения с другими женщинами. Однако жестокая кульминация их странных отношений не за горами.
- ЛБРежиссёр
Лино
Брока
- НААктриса
Нора
Аунор
- ФСАктёр
Филип
Сальвадор
- МДАктриса
Марисса
Дельгадо
- РМАктриса
Ракель
Монтеса
- ВГАктёр
Венчито
Гальвес
- РКАктриса
Рустика
Карпио
- НХАктёр
Нандинг
Хосеф
- АААктёр
Арчи
Адамос
- РХАктёр
Рене
Хоукинс
- ДЛАктёр
Джоэль
Ламанган
- СРСценарист
Сенен
Рамонес
- НАПродюсер
Нора
Аунор
- ДЛХудожник
Джои
Луна
- АСМонтажёр
Августо
Сальвадор
- КБОператор
Конрадо
Балтазар
- ЛЛКомпозитор
Лутгардо
Лабад