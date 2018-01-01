Wink
Детям
Болт и Блип спешат на помощь
Актёры и съёмочная группа фильма «Болт и Блип спешат на помощь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Болт и Блип спешат на помощь»

Режиссёры

Питер Лепениотис

Питер Лепениотис

Peter Lepeniotis
Режиссёр

Актёры

Мэтт Мюррэй

Мэтт Мюррэй

Matt Murray
АктёрBlip
Терри Макгуррин

Терри Макгуррин

Terry McGurrin
АктёрBolts
Мелисса Альтро

Мелисса Альтро

Melissa Altro
АктрисаSae Dee
Гленн Колсон

Гленн Колсон

Pearce Coulson
АктёрTiggr Jaxxon
Патрик Гэрроу

Патрик Гэрроу

Patrick Garrow
АктёрGrid Iron / Helsing V
Дуэйн Хилл

Дуэйн Хилл

Dwayne Hill
АктёрKlank Lockton / Dr. Tommy
Мартин Жюльен

Мартин Жюльен

Martin Julien
АктёрWelder
Пол Уэнсли

Пол Уэнсли

Paul Wensley
АктёрD-Gor
Колин Фокс

Колин Фокс

Colin Fox
АктёрDr. Blood
Джонатан Уилсон

Джонатан Уилсон

Jonathan Wilson
АктёрSteve / Mot Bot

Сценаристы

Эрик Трухарт

Эрик Трухарт

Eric Trueheart
Сценарист

Продюсеры

Том Чэпман

Том Чэпман

Thom Chapman
Продюсер

Актёры дубляжа

Полина Чекан

Полина Чекан

Актриса дубляжа
Артем Лысков

Артем Лысков

Актёр дубляжа