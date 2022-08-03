Болт и Блип спешат на помощь
Болт и Блип спешат на помощь

Болт и Блип спешат на помощь (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.52011, Bolt & Blip: Battle of the Lunar League
Мультфильм, Семейный73 мин6+

2080 год, Земля. Благодаря стараниям гениального ученого Доктора Томми на планете прекратились все войны и люди стали жить без забот! В это время на Луне роботы Болт и Блип случайно становятся членами спортивной команды «Роботы грома», которая находится на последней строчке в турнирной таблице игр Лунной Лиги. С помощью своих новых друзей Болт и Блип становятся чемпионами Лиги. Но они вдруг узнают, что Луне и Земле угрожает заклятый враг Доктора Томми - Доктор Блад. «Роботам грома» предстоит нарушить планы Доктора Блада по завоеванию вселенной и спасти Землю и Луну от уничтожения!

Страна
Канада, Южная Корея
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
6.3 IMDb