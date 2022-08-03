Болт и Блип спешат на помощь (фильм, 2011) смотреть онлайн

2080 год, Земля. Благодаря стараниям гениального ученого Доктора Томми на планете прекратились все войны и люди стали жить без забот! В это время на Луне роботы Болт и Блип случайно становятся членами спортивной команды «Роботы грома», которая находится на последней строчке в турнирной таблице игр Лунной Лиги. С помощью своих новых друзей Болт и Блип становятся чемпионами Лиги. Но они вдруг узнают, что Луне и Земле угрожает заклятый враг Доктора Томми - Доктор Блад. «Роботам грома» предстоит нарушить планы Доктора Блада по завоеванию вселенной и спасти Землю и Луну от уничтожения!

