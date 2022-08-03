Болт и Блип спешат на помощь (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.52011, Bolt & Blip: Battle of the Lunar League
Мультфильм, Семейный73 мин6+
О фильме
2080 год, Земля. Благодаря стараниям гениального ученого Доктора Томми на планете прекратились все войны и люди стали жить без забот! В это время на Луне роботы Болт и Блип случайно становятся членами спортивной команды «Роботы грома», которая находится на последней строчке в турнирной таблице игр Лунной Лиги. С помощью своих новых друзей Болт и Блип становятся чемпионами Лиги. Но они вдруг узнают, что Луне и Земле угрожает заклятый враг Доктора Томми - Доктор Блад. «Роботам грома» предстоит нарушить планы Доктора Блада по завоеванию вселенной и спасти Землю и Луну от уничтожения!
СтранаКанада, Южная Корея
ЖанрСемейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПЛРежиссёр
Питер
Лепениотис
- ММАктёр
Мэтт
Мюррэй
- ТМАктёр
Терри
Макгуррин
- МААктриса
Мелисса
Альтро
- ГКАктёр
Гленн
Колсон
- ПГАктёр
Патрик
Гэрроу
- ДХАктёр
Дуэйн
Хилл
- МЖАктёр
Мартин
Жюльен
- ПУАктёр
Пол
Уэнсли
- КФАктёр
Колин
Фокс
- ДУАктёр
Джонатан
Уилсон
- ЭТСценарист
Эрик
Трухарт
- ТЧПродюсер
Том
Чэпман
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- АЛАктёр дубляжа
Артем
Лысков