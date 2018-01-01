Wink
Детям
Большой подземный бал
Актёры и съёмочная группа фильма «Большой подземный бал»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой подземный бал»

Режиссёры

Станислав Соколов

Станислав Соколов

Режиссёр

Сценаристы

Ханс Кристиан Андерсен

Ханс Кристиан Андерсен

Hans Christian Andersen
Сценарист
Виктор Славкин

Виктор Славкин

Сценарист

Продюсеры

Григорий Хмара

Григорий Хмара

Продюсер

Художники

Елена Ливанова

Елена Ливанова

Художница
Лариса Зеневич

Лариса Зеневич

Художница

Композиторы

Шандор Каллош

Шандор Каллош

Композитор