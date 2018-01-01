Wink
Большой плохой волк
Актёры и съёмочная группа фильма «Большой плохой волк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой плохой волк»

Режиссёры

Лэнс В. Дрисен

Lance W. Dreesen
Режиссёр

Актёры

Тревор Дьюк-Морец

Trevor Duke-Moretz
Актёр
Кимберли Дж. Браун

Kimberly J. Brown
АктрисаSam Marche
Ричард Тайсон

Richard Tyson
АктёрMitchell Toblat / Beast
Сара Олдрич

Sarah Aldrich
АктрисаGwen Cowley
Кристофер Шайер

Christopher Shyer
АктёрCharlie Cowley
Эндрю Бауэн

Andrew Bowen
АктёрScott Cowley
Джейсон Алан Смит

Jason Alan Smith
АктёрAlex
Адам Граймс

Adam Grimes
АктёрJason
Робин Сидни

Robin Sydney
АктрисаMelissa

Сценаристы

Лэнс В. Дрисен

Lance W. Dreesen
Сценарист

Продюсеры

Лэнс В. Дрисен

Lance W. Dreesen
Продюсер

Монтажёры

Дж. Логан

J.M. Logan
Монтажёр