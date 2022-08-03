Большой куш Виктора (фильм, 1992) смотреть онлайн

Неудачник Виктор работает цирюльником и ненавидит свою бедность. Вскоре появляется новая хозяйка Тельма, и она оказывается богатой и старой женщиной-вдовой. Мужчина решает ее очаровать, но ему всe время мешает молодая и милая медсестра Бетти. К тому же герою приходится сделать свой выбор и ускориться, так как племянница старушки собирается прекратить его ухаживания.

