Wink
Фильмы
Большой босс
Актёры и съёмочная группа фильма «Большой босс»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой босс»

Режиссёры

Ло Вэй

Ло Вэй

Lo Wei
Режиссёр
У Цзясян

У Цзясян

Wu Chiahsiang
Режиссёр

Актёры

Брюс Ли

Брюс Ли

Bruce Lee
АктёрCheng Chao-an
Мария Йи

Мария Йи

Maria Yi
АктрисаChow Mei
Джеймс Тьен

Джеймс Тьен

James Tien
АктёрHsiu Chien
Мэрлин Баутиста

Мэрлин Баутиста

Marilyn Bautista
АктрисаMiss Wuman (в титрах: Malalene)
Инь-Чиэ Хань

Инь-Чиэ Хань

Yin-Chieh Han
АктёрHsiao Mi (The Boss)
Тони Лю

Тони Лю

Tony Liu
АктёрHsiao Chiun (Mi's son)
Куин Ли

Куин Ли

Kun Li
АктёрAh Kun (в титрах: Quin Lee)
Нора Мяо

Нора Мяо

Nora Miao
АктрисаDrinkstand owner (в титрах: Mao Ke-hsiu)
Чань Чинь

Чань Чинь

Shan Chin
АктёрHua Sze
Чиа Чинг Ту

Чиа Чинг Ту

Chia-Chen Tu
АктёрUncle (в титрах: Chia-Cheng Tu)

Сценаристы

Ло Вэй

Ло Вэй

Lo Wei
Сценарист

Продюсеры

Лю Лянхуа

Лю Лянхуа

Liu Lianghua
Продюсер

Монтажёры

Минг Санг

Минг Санг

Ming Sung
Монтажёр

Композиторы

Петер Томас

Петер Томас

Peter Thomas
Композитор