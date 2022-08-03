Большие неприятности (фильм, 1961) смотреть онлайн бесплатно

Большие неприятности
Фильм о семье, в которой папа — расхититель государственной собственности, дочь — охотница за выгодными кавалерами, а сын — оболтус и пьяница. Закадровый текст представляет собой рассказ маленькой девочки, которая повторяет непонятные ей идиоматические выражения («налево холодильники пустил», «хлещет водку», «потерял голову»…) и которые показаны в кадре так, как она себе представляет их в прямом смысле.

СССР
Мультфильм
Full HD
9 мин / 00:09

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb