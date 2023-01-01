Большая перемена (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Маленький мальчик закрывает глаза перед зеркалом и фантазирует, представляя, как он становится рок-звездой, каратистом, волшебником, блогером, доктором. К нему подходят родители и говорят, что он может стать кем угодно. Когда мальчик открывает глаза, он оказывается в реальности, в которой у него нет родителей, потому что он сирота.



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