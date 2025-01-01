Большая двадцатка (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Политический триллер «Большая двадцатка» — фильм о президенте США в эпицентре международного кризиса с лауреатом «Оскара» Виолой Дэвис. Кино делает акцент на динамике игр людей у власти, сохраняя человеческое измерение конфликта.
Террористы захватывают участников саммита G20, угрожая дестабилизировать глобальный порядок. Президент Даниэль Саттон, используя былую военную подготовку и политическую хватку, берет ситуацию в свои руки. Женщина вынуждена действовать наперекор протоколу, полагаясь на навыки, приобретенные в непростом прошлом. Параллельно ей приходится защищать дочь, оказавшуюся в зоне опасности. Кино показывает, как американский лидер балансирует между политическими решениями и необходимостью личного участия в операции. Сочетая холодный расчет и материнскую ярость, Саттон бросается спасть не только «Большую двадцатку», но и собственную семью.
«Большая двадцатка» 2025 года — динамичное зрелище, где ставки запредельно высоки, а мировой лидер решает проблемы силой духа и умом. Здесь есть напряжение, экшен и психологический конфликт, разворачивающийся на фоне глобального кризиса.
Рейтинг
- Режиссёр
Патрисия
Ригген
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- МААктриса
Мива
Алана Ли
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ММАктриса
Марсаи
Мартин
- Актёр
Рамон
Родригес
- Актриса
Виола
Дэвис
- КФАктёр
Кристофер
Фаррар
- СИАктриса
Сабрина
Импаччаторе
- НМСценарист
Ной
Миллер
- ЛМСценарист
Логан
Миллер
- Продюсер
Виола
Дэвис
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лазар
- НФХудожник
Найджел
Фелпс
- ДКМонтажёр
Дарольд
Кротзер
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе