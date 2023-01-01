Большая белая акула - живая легенда (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Great White Shark
Документальные49 мин6+
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Сюжет
Нет более беспощадного и хитрого охотника, чем большая белая акула. Она по праву считается одним из самых опасных и кровожадных хищников мировой фауны. Немногим жертвам посчастливилось остаться в живых после нападения большой белой акулы.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb