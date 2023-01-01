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Большая белая акула - живая легенда

Большая белая акула - живая легенда (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Great White Shark
Документальные49 мин6+

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Сюжет

Нет более беспощадного и хитрого охотника, чем большая белая акула. Она по праву считается одним из самых опасных и кровожадных хищников мировой фауны. Немногим жертвам посчастливилось остаться в живых после нападения большой белой акулы.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb